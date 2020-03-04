抓住挑战背后的产业机遇

疫情考验着企业的综合竞争实力和应急反应能力。对企业来说，与其消极悲观、被动等待，不如主动出击，把握好挑战背后的产业机遇

最近一段时间，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，许多企业正有序复工复产，生产线又热闹起来。不少企业直言，早就摩拳擦掌、铆足了劲，准备把耽误的时间抢回来！无论市场动态、企业心态还是产业走势，都充分印证了习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要判断：“疫情对产业发展既是挑战也是机遇。”

的确，突如其来的疫情，抑制了消费，迟滞了生产，让不少企业经营遭遇困难。与此同时，我们也应看到种种积极因素——看消费，虽然疫情抑制了一定数量的消费，但许多需求并未消失，待疫情结束后有望逐步释放、回补；看投资，疫情暴露出我们在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域的短板弱项，也点出了下一步补短板、扩大有效投资的关键之处；再看出口，尽管受疫情影响会使企业流失个别海外订单，但产业体系完备、种类齐全、产品竞争力强的优势有助于我们最大限度减轻这种影响。正如一家外国公司所说，“一些来自中国的订单交货时间可能会稍有延迟，但这不会影响我们与中国企业的合作关系，因为他们是无可替代的。”

总体看，我国经济动力依然充足，市场需求依然旺盛，长期向好的基本面没有改变。更何况，针对疫情给企业带来的短期影响，无论中央还是地方都已密集出台了减税降费、援企稳岗、减免租金、优化金融服务等措施。相信随着这些政策的落实落地，资金、用工、成本、物流等难题将一一化解，企业将一步步走出难关。

特殊时期，我们有充足的底气应对挑战，也应做好足够的准备抓住机遇。这场波及面甚广的疫情，给各行各业都带来一定影响，考验着企业的综合竞争实力、应急反应能力。对企业来说，与其消极悲观、被动等待，不如主动出击，把握好挑战背后的产业机遇。

抗击疫情中让我们看到了新兴产业的成长潜力。网络购物、无人配送、医疗健康、线上娱乐教学……疫情期间，不少新兴产业挖掘出新空间、站上了新台阶，未来有望实现常态化增长。这不仅将为中国经济带来新增长点，也将带动不少相关产业共同发展。比如，线上教学的兴起、用户规模的扩大，就对网络通信设备提出了更高要求，会倒逼制造企业努力生产性能更高的配套产品。

疫情也让我们看到了传统产业的升级空间。对中国制造来说，智能制造本来就是重要的努力方向，疫情造就的特殊生产场景，更在短期内凸显出其降低用工强度、提高加工效率、保证生产连续性的巨大优势，也让更多企业真切意识到转型升级的重要性和迫切性。如果一家家传统制造企业能以此为契机，加快推进智能制造，不但能尽快克服困难，也将使企业的核心竞争力和抗风险能力得到长久提升。一旦智能制造形成新热潮，云计算、物联网、人工智能、工业互联网等技术创新也将在我国获得新动力、形成积极正向循环，从而加快中国制造的升级脚步。

“我们将加快健康小家电产品的研发进度，尽快上市优质产品！”苏州一家电器企业总经理坚信，尽管眼下销售遇阻，可只要企业适应变化、加快创新，就不愁实现理想的业绩。我们期待，更多企业能在渡过难关的同时抓住机遇，收获更强劲的竞争力，迎来更美好的明天！

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 18 版）