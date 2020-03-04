德国加强新冠肺炎疫情防控

德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所最新公布的数据显示，截至当地时间3月3日上午10时，德国共确诊188例新冠肺炎感染病例，16个联邦州中的13个都已出现确诊病例。其中，仅西部的北莱茵—威斯特法伦州（北威州）就累计确诊101例。

罗伯特·科赫研究所3月2日宣布，将新冠肺炎疫情对德国人口健康的风险评估由“低到中”上调为“中”。该机构表示，将根据每天更新的病例不断进行新的评估。这是2月25日以来德国第二次上调新冠肺炎疫情风险评估等级。德国卫生部长延斯·施潘表示，新冠病毒传染链条在德国一定程度上已经无法有效追踪，德国已经处于新冠肺炎疫情蔓延的起始阶段。

德国各级政府正积极行动，制定多种应对策略。德国卫生部与内政部宣布牵头成立联邦层面的疫情应对指挥部，并根据德国联邦疾病防控机构对病毒的各项分析评估制定了多项防控措施，包括实施更加严格的入境健康申报，来自多个被评定为“高危地区”的旅客必须填写信息登记表，以便日后追溯联系。

此外，为了降低病毒传播风险，德国政府也制定了对大型活动风险评估的准则。各地方部门可以参考准则决定是否取消活动、关闭学校以及采取哪些具体防控措施，联邦政府则负责对地方部门进行建议、协调。

北威州是德国疫情最严重的地区。北威州疫情的暴发与一对来自该州海因斯贝格县的夫妇有关。据了解，这对夫妇被确诊前在不知情的情况下参与了多项社会活动，导致疫情出现了密集的社区传播。他们被感染的原因还在调查中。海因斯贝格县成立了危机处理小组调查感染途径，对与这对夫妇有过密切接触的约1000人进行居家隔离并进行病毒检测。

北威州首府杜塞尔多夫市市长盖泽尔介绍，很多当地居民都对新冠肺炎的扩散非常担忧，出现相似病情的居民纷纷前往当地大学医院导致急诊科超负荷运转，而诊断新冠肺炎疑似病例并不是大学医院的职责。在此背景下，杜塞尔多夫市与当地卫生部门商议后，共同决定设立专门的新冠肺炎疑似病例诊断中心。

施潘表示，从目前掌握的信息看，80%的确诊病例都属于轻症或无症状感染。随着感染人数不断上升，不排除重症甚至死亡病例的出现。柏林夏里特医学院病毒研究所所长、德国著名病毒学家克里斯蒂安·德罗斯腾指出，应对疫情的关键是了解病毒的传播方式，并有针对性地实施防控措施。他表示，在德国确诊的病例中，绝大多数感染途径是明确的、可追溯的。

德国内政部长泽霍费尔表示，德国目前采用传统的应对疫情的方式，即切断病毒的传染链。封锁一个地区或是一座城市是极端情况下的选择。

（本报柏林3月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 16 版）