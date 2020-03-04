须防极端天气影响疫情防控

人民网武汉3月3日电 （记者范昊天）近日，湖北省减灾委员会办公室印发《2020年3月份湖北省自然灾害风险形势分析报告》，经过省应急管理厅、省减灾委员会办公室会同省水利厅、省交通厅等部门专事会商，综合判断，与常年同期相比，今年3月湖北气温偏高且变幅大，雷电、大风、阵雨等强对流气象情况较多，易出现倒春寒、暴雨冰雹、大雾厚霾等灾害性天气，对抗击疫情和生产生活都带来诸多的不利因素。

进入仲春时节，各种病毒和有害细菌也会更加活跃，这对全省业已紧绷的防疫工作和超负荷运转的医疗体系带来挑战。一方面，高温高湿环境有可能加大病毒和细菌的滋生和传播。今年3月，较常年全省气温偏高1℃—2℃、降水量偏多一到三成，且降水多以阵雨的形式集中出现；另一方面，冷暖不定的气象条件极易诱发各类春季流行疾病。在忽冷忽热、大风大雨的天气条件下，人们更易感冒发烧，极易诱发各类春季流行疾病。

有关部门提醒，湖北各地特别是武汉及周边地区务必抓细抓实抓早各项防范措施，严防疫情回头和其他春季流行病的发生。一要指导社会公众做好防潮保暖的工作，利用晴好天气加强室内通风，阻断各类流行疾病诱发因素；二要强化消毒隔离工作；三要加大物资储备力度，尤其是增加消毒消炎物资及预防各类流感等春季易发病药材配给，早防早治流行性疾病；四是做好医护人员的防护，特别是援鄂医护人员着衣调配，防止医护人员感染。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 14 版）