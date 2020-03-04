战疫精准信贷，助力民生保障

新冠肺炎疫情发生以来，为了给一线医疗、民生类抗疫企业减轻资金负担，邮储银行北京分行通过专项团队服务、绿色审批通道、利率优惠等措施，确保了战疫专项再贷款精准到位，积极支持企业全面抗击疫情。

“抗疫企业正在与时间赛跑，千方百计扩大防控物资的产量，我们必须为这些企业做好金融后勤工作，让他们‘轻装上阵’。”邮储银行北京分行相关负责人说。

曾在2003年抗击非典疫情中立下战功的北京某军需品供应集团，是第一批加入中国人民银行抗疫专项再贷款名单的企业。面对疫情，为确保生产任务顺利开展，该集团已出资394.2万元购置97台新专用设备，共计投入150台专用设备和其他设备2000台进行扩大生产，急需融资支持。

获知需求后，邮储银行北京分行第一时间与该集团对接，制定科学合理的融资方案，仅用一天半时间就完成业务的调查、审查、审批流程，创下了邮储银行北京分行对公信贷的最快审批纪录。

为了更好服务疫情防控，邮储银行北京分行积极满足卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关等方面的合理融资需求，加大信贷投放。同时，主动与受疫情影响较大的企业沟通，了解企业生产经营情况和财务变化情况，科学研判其对信贷资产安全的影响，制定合理还款方案，加大信贷支持力度。

2月7日，邮储银行北京分行紧急发放4741万元的流动资金贷款，用于支持企业紧急生产医用防护服，总授信额度为5亿元。这笔贷款也是邮储银行系统内发放的首笔专项再贷款。

继首笔专项再贷款发放后，邮储银行北京分行保持“赛跑”姿态，按照“特事特办、急事急办”的原则，持续推进开通审批绿色通道，进一步加大了对医疗防控物资和生活必需品生产、运输和销售企业的金融支持力度，确保满足疫情期间企业生产经营的资金需求。

2月10日，北京某超市连锁集团收到了来自邮储银行北京分行的防疫专项贷款，这笔贷款将用于支持企业采购生活必需品、防疫物资、消毒类产品，助力首都民生物资应急保障。为了确保米面粮油等民生商品供应，提高各门店储备库存，该集团需与各产区实时对接，全力保障市场需求。据介绍，疫情期间该集团在北京地区的蔬菜日销售量突破200万公斤，比平时增长3倍。

“邮储银行要用最短的时间完成从了解客户需求到授信审批的全流程。”邮储银行北京分行相关负责人介绍说，“我们希望借此帮助企业应对挑战，也为保障人民生活平稳有序贡献力量。”

2月12日，邮储银行北京分行成功为某医疗器械公司发放3亿元流动资金贷款，用于抗疫资金周转。

“为解决企业因抗击疫情而造成的资金缺口，邮储银行总行、北京分行及丰台支行三级联动，第一时间分层对接，开辟绿色通道，提供差异化金融服务，在3个工作日内完成新增授信及放款，为企业解了燃眉之急。”邮储银行北京分行相关负责人说。

据介绍，邮储银行北京分行通过加强与医疗机构、医药企业的沟通联系，结合人民银行再贷款名单，共梳理出重点支持客户75户。对名单内企业，全部采用绿色审批通道，快速完成授信全流程操作，确保疫情期间企业生产经营的资金需求。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 13 版）