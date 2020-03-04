目前，珠三角企业陆续复工复产，南下人流日渐密集，但各地防疫警惕性一刻不敢放松。走近佛山西站东、西出口，抬头可见一只警惕的“眼睛”——一旦发热者经过，即刻显示人体热图像、最高体表温度等数据，警示值班人员关注复测。

“相比手持测温仪，智能体温检测快捷、精准、安全，特别适用于人流量大的公共场所。”广东佛山市南海区佛山西站建设管理局局长余辉说，眼下佛山西站日均客流量7000多人，装上智能测温仪后，旅客进出通畅，也减少近距离交叉感染风险，为防疫筑起第一道防线。

南海区政数局召集技术骨干，开发出“疫情信息征集平台”，24小时在线服务。市民可举报公共卫生安全事件，平台开通两天就收集线索695条。该平台又新增“肺炎自查求助”功能。市民若有发烧、咳嗽等症状，可登录查询，网络诊断；市民若需就医，平台会提供联系医院，社区派人上门消毒。

“依靠工业互联网技术和大数据平台，我们心中有数，准确掌握安全生产情况，确保企业在疫情防控达标前提下有序复工复产。”南海区政务网络中心负责人说，为了电子政务网络安全，他们预先开展安全演练，排除机房、网络、信息安全隐患；疫情防控期间，专人昼夜巡查，并协调移动、电信、联通三大运营商和供电、消防部门安排人员严阵以待，以便应对突发故障，确保信息网络畅通。

南海区还借助技术优势，推广“非接触式”服务。推出智能柜台，把人工受理业务移到机器上。市民可视频对话，就近办理。目前，当地税务部门、行政服务中心、中介机构以及部分大型企业已完成安装。

按照“非接触式”服务模式，南海区推出262个“不见面办事”事项，满足企业和市民需求。南海区桂城街道王女士身份证过期了，想去办事大厅更换，又担心交叉感染病毒。小区近日安装了智能柜台机，她就去试一试，结果几分钟办妥了。她在微信点赞：“办事不见面，服务真贴心！”

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 13 版）