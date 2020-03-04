干部办事会“疼人”，群众防疫做到位，大伙心里都高兴

基层是联防联控、群防群治的第一线，也是复工复产的第一线。基层干部日夜奋战，做了很多工作，非常辛苦。要确保各项措施落实到位，广泛动员群众、组织群众是关键。笔者在采访中发现，跟群众打交道，一线干部的几点做法很对路。

会换位思考。防控疫情，一些必要的隔离措施当然要严格。但也要正视群众的合理需求，体谅疫情给群众造成的影响。比如，社区采取全封闭管理，居民日常的生活就不像先前那样便利。这时候，不少干部会先把自己摆到群众的位置上，去设想大伙可能会碰到哪些困难，再结合实际调查，细致问需，拿出了有针对性的措施。群众没了后顾之忧，遵守防控规定的自觉性更高了。

有服务意识。现在，各地正在有序复工复产，在这个过程中，企业、务工人员可能会碰到一些难处。很多干部主动当好服务员，开动脑筋，帮着想办法、拿主意。在海口市龙华区，30多名干部成为复工复产服务专员，走访企业收集问题，协调解决。比如，将企业的岗位需求和求职者的就业需求相匹配，补上用工缺口；简化复工复产申请手续，对部分审核材料采取“容缺后补”，只要防疫措施到位，工地即可先开工……帮扶做实做细，让百姓切实感受到了“干部是在为我们服务”。

注意沟通方式。严格执行疫情防控措施，需要耐心细致的思想工作。对群众做好宣讲，不少社区、街道工作人员，在方式方法上很用心。严防控，态度坚决，但语气不生硬，更多使用群众能听懂、愿意听的话语，做好政策的解释说明。多说和气话，多讲暖心事，帮群众更好地理解了政策，也有助于执行到位。

干部工作方法对路子，离不开群众的自觉配合。干部忙防控，说到底都是为了大家的健康着想，群众也理解干部的不易。在采访中，很多社区居民都表示，该做好的个人防护、该维护的公共秩序，坚决不打折扣。

打赢疫情防控阻击战，需要干群之间的相互理解和支持。干部办事会“疼人”，群众防疫做到位，大伙心里都高兴。咱们拧成一股绳，就没有迈不过去的坎儿。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 13 版）