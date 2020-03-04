服务贴着心，踏实出家门

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保障农民工顺利返岗，劳务输出地区要把好第一道关。开具健康证明、做好安全检查，组织专门运输工具、确保路途顺利，对接用工企业、提供招聘信息……家乡的贴心服务，让老乡们放心出家门。

目前，越来越多的农民工踏上了返岗之路。出发前，他们做了哪些准备，获得了哪些帮扶？记者进行了探访。

安徽 务工人员董凤启夫妇

搭上直通列车

免费前往宁波

“老董，复工名单上有你们家，要是没啥问题，就抓紧来办手续吧。”不久前，村里的一通复工电话，让董凤启的心里乐开了花，赶紧把这个好消息告诉了妻子。

董凤启、刘玲夫妻俩是安徽阜阳颍上县新集镇韩庄村村民。20多年来，两个人一直在宁波打工。老董平时跟着建筑公司，在工地上帮人盖房子。刘玲是当地一家日用品公司的职工。两个人兢兢业业，勤勤恳恳，日子过得说不上富裕，但也算安稳、踏实。春节假期，夫妻俩提前就定好了返岗时间，没成想，突发的疫情打乱了所有的安排。“前几年，我们都是过了初六去宁波，今年还打算早点开工，多挣点。谁知道耽误了这么久。”董凤启说。

常年在外奔波的老董有点坐不住了，他不停地给公司打电话，询问复工情况。“全家的收入就靠我们夫妻俩在外打工，孩子们现在还没挣钱，家里还有老人需要赡养。”董凤启有点着急。

前些日子，不少企业陆续复工，夫妻俩所在的公司也向颍上县发去了复工函。“外出务工人员确定要返岗的，通过体检后，乡镇卫生院就会给他们开具健康证明。同时我们也开通了免费大巴、专列，接送务工人员。”颍上县人社局相关负责人介绍。

市里还成立两个“送您上岗”工作组，深入阜阳籍外出务工人员聚集的浙江、江苏、上海等地，沟通协调企业复工、人员返岗、疫情防控等情况，建立双方会商机制，并拟与义乌、镇江、舟山、常山、南京等地合作，免费开通大巴、专列，联合开展“送您上岗，接您返企”活动。

“接到电话时，非常高兴，如果没有政府的组织、帮忙，回去上班不知得等到什么时候。”董凤启告诉记者，不到一天，就办好了所有手续，他还反复叮嘱妻子，一定把口罩带足，为健康返岗做好准备。

出发那天，夫妻俩拎着大包小包，早早地就来到镇政府门口。“待会政府的大巴会接我们去阜阳西站，然后坐免费的高铁专列直达宁波。”一想到马上就要复工，老董的心里别提有多美了。

陕西 村委会主任李娜

对接劳务公司

摸清务工需求

2月28日上午9点，陕西省渭南市华州区高塘镇的25名返岗务工人员准备登上前往广州的大巴车，这是疫情发生以来华州区政企联手组织的第一批劳动力输出。

李娜把面包和牛奶递给孙桂桂，一再叮嘱，“注意安全啊，有事打我电话！”李娜是高塘镇寺前村村主任，“往年都是我带着大伙去，今年防疫任务重，后面还要组织几批人员输送，我不能去了。”李娜说。

大巴车内外经过仔细消毒，所有外出务工人员实名登记，验证复工函、居家隔离证明、健康体检证明，当地卫生院医护人员为他们检测体温，经过安全检查后有序上车。专车严格按照上座乘客50%规定，分散就座，并在车内后两排设置“留观区”，降低交叉感染风险。车子启动，李娜与乡亲们挥手道别。

李娜与广东东莞的劳务公司建立了点对点联系，不仅帮助寺前村外出务工人员与用工企业建立联系，高塘镇其他村的村民想务工也都找她。疫情期间，她的手机就没“歇口气”。

“到现在了，还没定啥时候走？丈夫有病，家里就靠我一个挣钱，几张口都等着吃饭呢。”贫困户孙桂桂总共给李娜打过七八个电话，急得火烧眉毛。“现在企业还没复工，厂子开了，交通一恢复，我立马想办法让咱赶紧上工！”李娜不停安慰。“村民们着急，我比大伙更着急。”

2月份渭南市华州区开展“春风行动”，线上发布招聘启事。高塘镇通过微信群、朋友圈、村级广播、村组张贴公告等多渠道宣传“春风行动”招聘信息。李娜走村串户摸清外出务工需求。

“现在安全不？”村民李玉红问。“咱们跟广东的工厂提前沟通好，大巴直接送进厂，减少中间环节。我们一定尽全力做好保障！”李娜说，“我们对接了玩具厂、电器厂等二三十个工厂，村民干得不满意还能就地调整。尤其让有劳动能力和就业意愿的贫困户优先复工，我们逐户介绍招聘信息，为贫困户选取合适岗位。”

李娜收集好复工人员的身份证，方便工厂为他们开好复工证明，并第一时间联系渭南客运中心准备好大巴车。李娜说，“政府很照顾外出务工人员，每人发放1000元就业保障金，大地保险公司华州分公司还为每人购买25万元‘复工安行宝’专项保险。大家心里可踏实了！”

手里揣着送来的口罩和慰问金，孙桂桂咧嘴笑了：“从报名到上车，全过程都有村上和镇上干部帮助，让我省去了很多麻烦。到了厂里一定要好好干，多挣钱，让全家都过好日子。”

湖南 人社干部欧阳章俊

带队深入乡村

发布招聘信息

2月29日上午，在湖南常德市鼎城区，40名来自各乡镇的外出务工人员即将乘坐专车，直接前往长沙经济技术开发区的蓝思科技，开始新一年的工作。为了促成此次定点包车，常德市鼎城区人力资源中心主任欧阳章俊和同事们已经忙了一个星期。2月22日，欧阳章俊接到常德市人社局的通知，位于长沙的蓝思科技需要一批务工人员，下周会直接派招工小分队来到常德，需要迅速做好对接工作。

欧阳章俊表示，湖南省人社厅为蓝思科技、长沙比亚迪、新金宝等省内重点企业专门下文，要求各地做好用工服务，还定下了指导性的目标人数。在此前一个礼拜，区人社局就已经联合各乡镇，进行了全面摸底。“我们目前统计，区里已经有近4万人通过各类渠道外出务工，滞留在本地的大约为4000人。我们的服务重点，就是这4000人。”欧阳章俊说。

2月24日一大早，长沙经开区人社局干部刘峰就与蓝思科技鼎城区招工小分队一起到了鼎城区。“抵达后，发现除了人社部门外，交警部门、卫健部门都给我们提前做好了准备，保障交通、保障安全。”刘峰说。

欧阳章俊带着小分队一起深入乡镇和村庄，通过乡镇劳动保障服务站的宣传，招工需求很快传遍了各村。“人社部门和我们一起提供岗位、待遇等招聘信息，乡镇、村两级几乎是一个一个电话通知，一个一个微信群喊人，工作量很大。像花岩溪镇、石板滩镇这些地方的报名情况，都超过我们的预期。”蓝思科技鼎城区招工小分队人力资源负责人曾婷说。

除此之外，鼎城区人社局在区融媒体中心的“鼎级传媒”微信公众号，也发布了招聘通告和线上报名入口。“最后我们统计，线上渠道大约收到了200份报名表，和线下的规模不相上下。”欧阳章俊说。

三天过后，第一批56人名单已经确定。2月27日，首批16人出发前往长沙，2月29日，剩余40人也在欧阳章俊和同事的护送下，踏上旅途。“签约前，务工人员需要提供乡镇卫生院或社区卫生服务中心开具的《常德市外出务工人员健康登记表》。出发前，我们还填写了《常德市农民工集中出行清单》，报送交通、卫健等部门，便于信息共享，方便他们提供服务。”欧阳章俊说。

“从鼎城区出发，两个小时就能到蓝思科技厂门口。把他们送到后，我和同事也正好趁此机会和经开区的其他企业继续对接。”欧阳章俊说，他们已经和另一家用工大户长沙比亚迪接上头，一旦确定了招工需求，就可以沿用此前蓝思科技的模式，迅速开启招工。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 13 版）