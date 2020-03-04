以“网格化”助力精准治理

强化社区防控网格化管理，需要以信息技术为抓手、以精细化管理为目标，充分整合基层资源，实现社区疫情的精准防控

社区是疫情联防联控、群防群控的关键防线。中央政法委不久前印发《关于进一步发挥基层综治中心和网格员作用筑牢疫情防控第一道防线的通知》，对各级党委政法委和乡镇（街道）政法委员统筹协调有关基层力量，共同参与疫情防控提出明确要求。这对于推动防控力量向社区下沉、向网格延伸，在法治轨道上推进疫情防控，有着重要意义。

疫情发生以来，我国基层治理体系发挥了巨大作用。党员干部冲锋在前，网格员、社区工作者等积极投入疫情防控工作，通过网格化管理，将一个个社区和街道打造成为严密、安全的“抗疫堡垒”，为维护人民群众生命安全和身体健康作出了突出贡献。作为基层治理的一个创新，早在2003年非典疫情防控时，网格化管理就曾发挥过重要作用。当前，随着信息化技术的发展，网格化管理日益成为一种新型城市治理模式。也正因此，习近平总书记强调要“强化社区防控网格化管理”。落实这一重要指示精神，需要以信息技术为抓手、以精细化管理为目标，充分整合基层资源，实现社区疫情的精准防控。

经过多年实践和探索，我国基层网格化管理已经积累起比较成熟的经验。尤其是信息化、大数据、物联网的快速发展，早已让基层网格融入了社会治理的大格局。当前，一些地方全面启动网格化管理，把居委会、业委会、物业以及社区、民警等各方面力量组织起来，建立起立体的防控工作体系，实现地毯式排查，并做好监测、消毒、通风和卫生环境整治等各项日常防控工作。接下来，还要进一步统筹整合现有的基层力量，推动相关部门协调联动，共同做好收集信息、研判形势、解决诉求、化解风险等工作。

以网格化管理精准防控疫情，需要善用互联网、大数据等技术手段。在疫情防控中，许多地方运用技术手段，结合本地实际，推出了一系列举措，比如用无人机巡逻、用社区APP收集信息等，取得了很好的效果。未来，有必要进一步完善数字化管理模式，缓解基层人手不足的压力。比如，在收集核查信息时，能不能搭建线上便捷渠道，减少信息重复采集录入，及时响应群众需求？一些地方人手有限，能否引导社会组织积极参与，协助开展疫情防控工作？一些地方信息化程度相对不足，能否开发一些软件或小程序，方便网格员开展工作？等等。

推动防控力量向社区下沉、向网格延伸，不仅仅是防控人员的下沉，更是防控重心的下沉、防控资源的下沉。这需要基层干部找准中央要求与本地实际的结合点。现实中，一些地方存在网格员忙于应付各种表格和要求，真正的防控工作顾不过来的情况，还有个别地方出现过度管控，忽视法治要求的现象。对此，中央政法委的通知要求，及时推动纠正形式主义、官僚主义倾向，明确网格员的具体任务，疫情防控期间网格员原则上由所在社区调度，避免多头指挥。同时，要求引导社区运用法治方式和法治思维开展疫情防控相关工作，避免出现过度管控做法。把这些要求落实到位，才能让这些“好心好意，好费力气，好不容易”的基层干部和网格员真正把好事办好。

网格化管理是基层社会治理的创新。通过疫情防控检验和完善社区网格化管理机制，补短板、堵漏洞、强弱项，才能更好激发我们的治理效能，彰显制度优势，坚决打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 05 版）