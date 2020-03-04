落实分区分级精准复工复产

无论是政策制定还是企业运营，根据具体问题采取有针对性的措施，才能破解复工复产面临的困境

统筹推进疫情防控和复工复产，在现实中会遇到两难的选择、轻重的权衡，需要提升把握形势、保持平衡、优化治理的能力

北京推出“定制公交”，为复工企事业单位提供定制公交通勤服务；上海推出“点到点”省际复工包车，接回在建工程务工人员；浙江成立补短板稳投资应急专项，保障重大项目推进……当前，各地根据当地疫情形势，为保障复工复产推出系列举措，体现着分区分级、精准复工的方法论。

新冠肺炎疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，这也是很大的挑战。客观来说，新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，尤其会对中小企业的生存发展产生一定压力。比如，返城人员减少引发企业用工难，道路通行限制造成物流畅通难，复工时间延迟导致产业协同难，等等。精准识别问题、分区分级施策，才能推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产。

最近，随着疫情防控形势持续向好，广东、甘肃、辽宁、贵州、云南等多个省区市下调应急响应级别，湖北等地继续采取最严格防控措施。这为落实分区分级精准复工复产提供了条件。对低风险地区而言，应尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序；对中风险地区而言，应依据防控形势有序复工复产；对高风险地区而言，则应继续集中精力做好疫情防控工作。根据疫情形势而各有侧重，按照各地情况而精准施策，疫情防控和复工复产就能在全国范围形成分工协作的态势。

从疫情影响来看，不同行业受疫情冲击的程度不一，应对能力也各不相同。对此，既要发挥一般性政策的普惠功能，也要针对各类企业的不同问题精准施策，为企业求新求变提供托举。对涉及国计民生的重要企业，做好疫情防控的同时应尽全力组织复工复产；对智能化程度高的企业，可以采用弹性复工制度。比如，云南将现场招聘会转到线上，通过“视频招聘、远程面试”的方式帮助用人单位缓解“用工荒”；再比如，有的线下餐饮企业与线上电商平台尝试共享员工，合作推出一些新服务、新模式。可见，无论是政策制定还是企业运营，根据具体问题采取有针对性的措施，才能破解复工复产面临的困境，提升应对风险的能力。

统筹推进疫情防控和复工复产，在现实中会遇到两难的选择、轻重的权衡，需要提升把握形势、保持平衡、优化治理的能力。现实中，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃。从简化复工复产确认程序，到开辟外地员工返程绿色通道，从加大支持力度拓宽融资渠道，到协调产业上下游配套供应，各地正充分发挥主动性，有序推动复工复产。由此也可合理预期，只要我们变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”举措，加大政策调节力度，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展目标任务。

湖南一家重型机械制造企业的复工画面引人注目：车间的摄像头自动识别和抓拍未戴口罩、人员聚集等高风险行为；生产线上机械臂自动焊接钢花四射，吊挂系统准确传送各种部件。在这个车间，“安全复工”和“精准复工”齐头并进。这样的场景让人充满信心：疫情防控不松劲，复工复产马力足，我们就一定能在做好疫情防控的前提下，实现经济社会发展的各项目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 05 版）