中医医护人员尽锐出击，全力支援湖北和武汉；中医治疗通用方纳入全国诊疗方案；中医药专家全程参与、辨证施治……在抗击新冠肺炎疫情的战斗中，强化中西医结合、中医深度介入诊疗过程，成为医疗救治的一个鲜明特点。

从历史上来看，中医是疫病的“老对头”。东汉建安年间，疫病流行，张仲景博采众方，著成《伤寒杂病论》。明代吴又可经历了瘟疫，写成了《温疫论》。还有叶天士的《温热论》、薛生白的《湿热条辨》、吴鞠通的《温病条辨》，将中医抗击疫病的经验不断总结创新，产生了很多行之有效的临床治疗方法。今天，人们对疫病的认识更为明晰，但几千年积攒下来的中医经验仍是抗疫“利器”。针对新冠肺炎，当前尚未发现特效药、研制出疫苗，中医在治疗中发挥出特有的力量。

总体来看，中西医结合治疗，对促进新冠肺炎患者康复效果比较明显。据悉，全国中医药参与救治的确诊病例已经超过6万例，占比在85%以上。在药物和临床救治方面，中医药在阻断轻型患者向重型患者发展方面取得积极成效。习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，要加快药物研发进程，坚持中西医结合、中西药并用，加快推广应用已经研发和筛选的有效药物。当前，尽最大努力挽救更多患者生命是当务之急、重中之重。科技战线、医学战线需要继续总结经验做法，继续发挥中西医结合治疗的优势，为维护人民生命安全和身体健康作出更大贡献。

中医专家认为，新冠肺炎病性上属于阴病，是以伤阳为主线。中医治疗针对寒和湿，注重调节机体平衡，提高自身免疫力，对抗“疫戾”之气。在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》中，针对临床治疗期确诊患者推出了中医治疗通用方“清肺排毒汤”。“清肺排毒汤”用于改善患者发热、乏力、咳嗽、咳痰、气短等症状，使其“正气存内，邪不可干”，从而阻断病情进展，大大降低了重症转化率、病亡率。对于重症患者，西医呼吸支持、循环支持等技术对抢救生命来说必不可少。中西医深度结合，携手开展临床治疗，大批患者因此受益，推动患者救治形势积极向好。

医学用各种有效的手段去照料和护理身体不适的人，让他们身心各方面与环境、社会相适应。中医、西医采用的手段不同，但都是在“照顾”患者，目的一致。在我国，将中医与现代西医结合，对症选用、优势互补，往往能产生“1+1＞2”的效果。由于我国医疗资源相较人口数量始终比较紧张，中西医结合将有利于缓解资源紧张局面，用较低的成本实现高效的“照顾”。中西医结合是我国在医学上的重大优势，也是宝贵财富，不应有孰高孰低、孰优孰劣之分。

“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此。”作为中华民族的伟大创造，中医不仅是中国古代科学的瑰宝，也凝结着中华民族几千年来的健康理念和医者仁术。坚持中西医结合，中医药这块古老的瑰宝必能重焕光彩，中国特色医药卫生与健康事业一定能更好造福中国人民。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 04 版）