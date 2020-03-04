“无私的爱”和“感恩的心”

医护与患者往往素不相识，因为这场疫情，他们的生活有了交集。医生救治患者，患者感恩医生。于是，一封封感谢信寄出。这些信大多来自患者和家属，也有的是医生写给患者，字里行间写满了爱与感动的故事。

医生写给患者——

“感谢你们与我们并肩作战”

“你们选择来院隔离和治疗，克服了诸多困难，你们不仅是对自己的保护，更是对他人生命的承诺，本身就是英雄的行为。我们感谢你们的积极配合，感谢你们的支持理解，也感谢你们与我们一起并肩作战，打败共同的病毒敌人！”

——医生孙双涛

这是湖北省妇幼保健院光谷院区医生孙双涛写给患者的一封感谢信。

对于这封信，孙双涛有自己的考虑。他认为，医生和患者其实是一种特殊的“战友关系”，必须彼此信任。就像他在信中说的这段话：“在你们眼里，我们是医生，你们是病人；而在我们心中，我们就是同一个战壕里的战友，新冠病毒就是我们共同的敌人！”

现在一下班，孙双涛就不时在患者群里发信息叮嘱“战友”：“一天下来很辛苦，大家早点休息。以良好的作息早日战胜病毒！”患者很快就有回应，有的发个“好的”表情包，有的说“等会儿睡”，还有的发一张很萌的“睡觉啦”的表情包。在孙双涛看来，这更像是一个相互关心的“战友群”。

线上“键对键”，线下也要“面对面”。作为心理学研究生，孙双涛在对患者进行临床治疗时也经常“察言观色”。一次值夜班时，孙双涛发现一位60多岁的老人唉声叹气。老人身体很弱，家人又不在身边，心里怕挺不过这一关。

孙双涛就特意留心，一有空就找老人聊天，“我们是解放军，都是您的亲人，来这就是照顾您的，您肯定没事。”聊着聊着，老人眉头就舒展了。在老人眼里，“这些人真好，跑来跑去的，自己孩子也未必做得到……”

一来二去的交流，让患者找到了家的感觉，彼此间相互照应帮衬。有的主动打扫卫生，有的帮忙拿东西，还有的提出要捐一些口罩。病房里时不时还能传出一些笑声。

年龄最小患者的家属写给医护——

“守得云开见月明”

“感谢杨帆医生对我家宝宝无微不至的照料，感谢您的全身心投入……感谢儿童医院各位白衣天使的辛苦付出！你们挽救的不仅是一条小生命，也是一个家庭的希望。向你们致敬！”

——患者父亲周先生

2月21日，出生仅17天的女婴笑笑从武汉儿童医院康复出院，周先生两口子激动地写下一封长信，感谢医院医护人员的付出，“从一开始的担心、焦虑，到现在满足、高兴，一家人终于守得云开见月明。”

“我家笑笑出生时七斤六两，现在不到满月就十来斤了。”3月1日，周先生兴奋地告诉记者。笑笑是新冠肺炎患者里年龄最小的，确诊时出生仅5天。

由于母亲产前CT显示双肺有磨玻璃样阴影，疑似感染新冠肺炎。武汉儿童医院为笑笑做了两次核酸检测和CT检查，结果呈阳性、双肺纹理增粗，确诊罹患新冠肺炎。周先生和妻子得知孩子的检测结果，“我们俩都很崩溃，痛哭了好几天。”

让他们稍稍放松的，是儿童医院医护人员用电话、微信告诉他们孩子的身体状况和治疗过程。“医生很负责，也很耐心，一直很体谅我们家长的心情，经常安慰我们。”周先生说。

“住院期间，我们给予密切监护和对症治疗。”武汉儿童医院新生儿内科主任曾凌空介绍，笑笑感染指标不高，所以没有使用抗生素；但是因为存在心肌受损，使用了一些营养心肌药物。另据了解，笑笑是足月儿，未出现其他合并症，康复过程比较顺利。

曾凌空表示，医护人员24小时监护笑笑的生命体征。因为孩子太小没有表达能力，所有临床表现的发现，全部依赖医护人员丰富的临床经验和持续细心的关注。

住院10多天后，笑笑核酸复查结果（间隔24小时）均为阴性，症状、体征和复查胸片均正常，符合出院标准。住院期间，笑笑还长胖了，“一顿可以吃80到100毫升奶，是个胃口很好的小朋友。”曾凌空说。

周先生说，现在笑笑“吃得香睡得好，很爱笑，睡着了有时候也会笑几声”，“等疫情过去了，我们要带着孩子再去感谢医生！”

重症患者家属写给医护——

“危难显大爱，风雨见真情”

“危难显大爱，风雨见真情，正是你们的真情关爱与无私付出，给了患者希望与勇气。作为一名新冠肺炎感染病人的家属，我怀着感谢之情、感恩的心向你们深深地鞠上一躬！说声：谢谢！”

——患者家属张红燕

1月10日，患者陶先生因发烧住进了协和东西湖医院感染科，住院3天后，病情未能得到有效控制，院方决定紧急转入ICU病房。

1月14日，武汉风雨交加，从传染科转移到重症监护室只有短短600米，但患者因呼吸困难、挣扎躁动，行进困难。科室主任袁海涛不得不用力按着他，雨水混杂着汗水流进了他的护目镜，打湿了他的防护服，第二天，袁海涛开始发烧，被确诊为新冠肺炎，此后的20多天里，尽管自己病情加重呼吸困难，袁海涛仍不忘跟患者的主治医生保持电话沟通、远程看病。“他说不出话了就用手机打字，研究我老公的病情治疗方案。”张红燕回忆。

在昏迷的20多天里，陶先生因合并了罕见的多重耐药菌感染，需要使用比较稀缺的抗生素，当时医院没有，市面上也买不到，副院长周静便想尽一切办法调药，又组织3次专家会诊，诊疗药物多管齐下，患者终于苏醒。

最近几天，陶先生开始日渐康复，照护他的护士长和护士们又给他擦洗、剪头、刮胡须。“她们把自己喝的牛奶让给我老公，甚至下班回家亲手熬米汤送给他喝。”张红燕说，是医护们的无私真情，才让她和家人能重新团聚。

（孙国强、吴浩宇参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 04 版）