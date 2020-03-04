武汉建立协调机制
非新冠肺炎患者医疗救治逐步开展
人民网武汉3月3日电 （记者鲜敢）近期，武汉市卫健委定点医院通过预约接诊的方式，在为患者开通核酸检测和CT检查绿色急诊通道前提下，为一些急需救治或慢性重病患者等安排治疗。自2月16日起，武汉市卫健委陆续公布了非新冠肺炎患者救治医院名单，重点满足慢性重症患者、孕产妇、儿童、血液透析患者、五官科疾病患者、烧伤患者的医疗需求。
武汉市五官疾病（眼科）救治医院之一，武汉大学附属爱尔眼科医院实行网络预约门诊，对于需要急诊手术的患者，增加术前核酸检测、CT检查等，严格避免交叉感染。目前门诊每天接诊量在60到100人次之间。
作为孕产妇、儿童（新生儿）救治定点医院之一，湖北省妇幼保健院对入院孕产妇进行筛查，实行“双分诊、双通道、双隔离”，保证孕产妇和新生儿的健康。为了做好分娩工作，医院还临时进行了隔离产房改造。
武汉市疫情防控指挥部增设“非新冠肺炎医疗救治组”，主要负责统筹调度全市医疗资源，建立协调机制，制定落实非新冠肺炎患者救治措施和定点医院，妥善安排非新冠肺炎的普通疾病及重、慢病患者的救治工作。
《 人民日报 》（ 2020年03月04日 02 版）
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