各级财政安排疫情防控资金超千亿元

人民网北京3月3日电 （记者邱超奕）国务院联防联控机制3日召开新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持的情况。

截至3月2日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例30004例，其中重症病例6806例；累计治愈出院病例47204例，累计死亡病例2943例，累计报告确诊病例80151例，现有疑似病例587例。除湖北以外，其他省份新增确诊病例11例，无新增死亡病例。湖北以外省份，近5日每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，每日新增疑似病例数连续4日维持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。

财政部社会保障司司长符金陵介绍，为保障新冠肺炎患者不因费用问题延误救治，截至3月2日，各级财政安排的疫情防控资金已达1087.5亿元；对疫情防控期间企业生产的重点防护物资，由政府兜底采购收储，解除企业生产后顾之忧。这两项政策有力推动了医疗救治和疫情防控工作。

为支持中小企业复工复产，有关部门除了落实税收减免政策，还出台了社会保险费减免政策。企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施后，预计今年可减轻企业负担5100多亿元。同时在减征部分职工医保单位缴费上，可减轻企业负担约1500亿元。加上去年起降低企业养老保险单位缴费，今年仅社会保险费减负就会超过1万亿元。

国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树介绍，此次小微企业和个体工商户能享受许多税费减免政策，既有对支持复工复产减征或者免征增值税的政策，比如湖北免征，其他地区减按1%征收率征收；又有其他针对疫情防控的若干税收优惠政策；还有去年以来针对月销售收入在10万元以下的小规模增值税纳税人的免税政策等。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税务总局2月27日正式启动“2020年便民办税春风行动”，集成推出24项措施，包括依托电子税务局实现90%以上的主要涉税服务事项网上办理，将发票“非接触式”领用比例提升到70%；将出口退税正常办理时间再提速20%等，提速增效服务企业复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 02 版）