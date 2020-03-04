广西 力争防疫脱贫两不误

新冠肺炎疫情发生后，广西在做好疫情防控工作的前提下，想方设法加快项目和企业复工复产，加大力度开展脱贫攻坚工作，确保9月底前基本完成脱贫任务。同时，支援湖北抗击疫情，竭尽全力对口支援湖北十堰，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，防疫脱贫两不误。

想方设法 与时间赛跑

“不要扎堆”“注意距离”“挖坎深度宽度要合适”“来几个人负责摆好树苗”……

在广西河池市巴马瑶族自治县那桃乡平林村油茶种植基地，20多名党员干部、40多名群众错开距离，戴着口罩进行劳作，铁铲、锄头频频挥动，一会儿，一株株油茶苗立了起来。

田地之外，工厂也热闹了起来。在机器轰鸣的玉柴股份大船电生产车间，场所消毒、机械臂吊转等各项工作有条不紊地进行，一派繁忙。广西玉柴机器股份有限公司副总裁姚华雄介绍，玉柴制订了周密的生产计划，积极盘活零部件供应、物流运输、现场配套服务各项资源，以保证订单交付。

“主动服务企业，我们制定出台全市支持中小企业16条、促进全市经济稳增长21条等政策措施。千方百计帮助企业解决防控物资、用工保障、生产要素、物资运输等难题，全面推动企业复工复产。”玉林市委常委、宣传部部长吕剑枫介绍。

疫情发生以来，广西金融机构累计对1928家疫情防控企业发放贷款70亿元，累计为中小微企业发放贷款760亿元，解决了企业复工燃眉之急。

“在做好疫情防控工作的同时，要想方设法加快项目和企业复工复产，开足马力与时间赛跑，把遭受的损失补回来，努力实现全年经济社会发展目标任务。”广西壮族自治区主席陈武表示。

加大力度 确保完成任务

“受疫情影响，最近许多贫困户家的水果、鸡鸭等农产品都不好卖。”广西玉林市陆川县平乐镇新兴村的驻村工作队员覃振说，自己发动在平乐镇的驻村工作队员们一起努力将贫困户的农产品“上网”，短短10多天，他们利用社交平台帮30多户贫困户卖出肉鸡3000羽、百香果3000多公斤、优质晚稻谷6000公斤……“这下不用担心了！”覃振高兴地说。

决战脱贫攻坚，各地的“扶贫车间”也已经开足马力运转起来。经过体温检测、上岗登记、洗手消毒等一系列严格的疫情防控措施后，贫困户蓝一峰夫妇等29名工人戴着口罩，正式回到博白县那林镇珊瑚村金沛工艺厂“扶贫车间”工作。同时，博白县多措并举解决扶贫车间用工及贫困户就业问题，利用网络、微信等推进网上招聘和远程面试。截至目前，线上招聘已经发布了8期信息，共有226个企业推出了10000多个岗位，达成就业意愿2100多人。

“广西脱贫攻坚任务很重，决不能因疫情而影响决胜全面小康、决战脱贫攻坚的大局。”广西壮族自治区党委书记鹿心社表示，当务之急就是要把影响脱贫攻坚的问题逐个梳理清楚，进而采取有针对性的措施帮助贫困群众把问题逐个解决好。

日前，自治区扶贫开发领导小组决定：2020年1月至10月，对全区剩余未脱贫摘帽的8个贫困县、2019年底贫困人口在5000人以上的其他7个县（市）和2019年底贫困发生率在5%以上的138个贫困村实行分级挂牌督战。要求各地各部门对照脱贫摘帽各项指标，加大工作力度，确保9月底前基本完成脱贫任务。

防疫脱贫两不误的同时，广西全力支援湖北。2月28日，广西第八批支援湖北抗疫医疗队宣誓出征。42名广西医护人员带着对湖北十堰人民的深情厚谊，奔赴广西对口支援的十堰市开展疫情防控和患者救治工作。此前，广西已派出7批918名医疗卫生人员支援湖北。

3月1日，满载医疗物资和210吨果蔬食品物资的广西支援湖北物资直达冷链专列抵达十堰市。截至目前，广西已向十堰市累计发送口罩、隔离衣等医疗物资近40万件，发放200吨消毒物资和620吨的生活物资。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 12 版）