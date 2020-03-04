“火线”入党，集聚更强战疫力量

“对在斗争一线表现突出的入党积极分子，可火线发展入党。”2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上对在抗疫一线发展党员工作作出明确指示。

新冠肺炎疫情发生以来，抗疫一线的医护人员、公安民警、社区工作者中涌现出一大批先进分子。他们一贯表现好，都是工作中的骨干，在抗疫一线事迹特别突出，有的之前已被确定为入党积极分子，有的刚刚提出入党申请，在战疫“火线”，他们面向党旗庄严宣誓，成为党组织的新生力量；还有更多同志，因身边共产党员的精神感召郑重提出了入党申请。

据统计，截至3月2日，各省区市和部门（系统）共在抗疫一线发展党员9397名，其中，一线医务人员4919名，公安民警1559名，社区（村）工作人员814名，物资保供、市场监管、应急管理、交通运输、城管环卫、专门医院和方舱医院建设、新闻宣传等部门奋战在抗疫一线的工作人员2105名。这些新生力量在战疫中无惧风险、奋不顾身、日夜守望，与时间赛跑，与死神斗争，谱写出一幕幕英雄篇章，党组织因他们的加入而汇聚起更强的战疫力量，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强组织保证。

淬炼：抗疫一线是考验入党初心的大熔炉

这场战疫，没有硝烟，却危险重重，每一步都是负重前行。有这样一群凡人英雄，他们背负着责任和使命，在抗疫斗争中，浴火淬炼，经受考验，展现出一名入党积极分子的坚定信念。

2003年非典肆虐时，邱其武刚刚踏上工作岗位两年，一腔热血的他自愿到疫情最严重的一线战斗；2009年甲型H1N1流感疫情来临时，他仍旧是那个勇敢的前行者；此次新冠肺炎疫情，任职湖北荆门市第一人民医院感染性疾病科病区副主任的邱其武，再次站了出来。

作为入党积极分子，邱其武和同事们连轴转，每天工作到深夜两三点是常有的事，坐诊、查房、确定治疗方案、隔离、进行心理辅导……同事们劝他休息一下，他拒绝了，“这时候，是最需要我的时候，累点算什么。”

连续奋战14小时，成功斩断一条59.5万只伪劣口罩的销售链，抓获两名黑心经销商……这是湖北麻城市公安局刑侦大队民警冯钟和同事们的抗疫“成绩”。

冯钟在2018年11月被确定为入党积极分子。疫情发生后，冯钟主动请战，他和同事们克难攻坚，以一家销售伪劣口罩的药店为突破口，上溯源头，下查动向，开展全链条打击，保护群众生命安全。

“我请求支援武汉。我是急诊科的医务人员，从事护理工作8年了，我去最适合。”除夕夜，浙江诸暨市中医医院急诊科副护士长杨丹向医院请求驰援武汉时的话语平静而坚定。自疫情发生后，作为入党积极分子，杨丹义无反顾报名驰援前线。

到武汉后，杨丹被分配到重症监护室，接触的都是危重症患者。重症护理不分白天黑夜，工作量非常大，加上当时一线防护物资严重缺乏，她为了节省防护用品，工作时间尽量延长，经常几个小时不吃不喝，每班下来都是汗流浃背，接近虚脱。

“提速，提速，再提速！”那些日子，叶晖心里就只有这一个信念。作为国家电网武汉市蔡甸区电力工程有限公司线路分公司负责人，入党积极分子叶晖得知公司将承担火神山医院建设任务时，第一时间主动请战。这是一次与时间赛跑的任务，所有施工方案都是分秒必争。从指挥车辆进出到合理选择设备吊装地点，从监督现场施工作业到管控流程，他穿梭在各个施工现场，事无巨细、不知疲倦，是一条不折不扣的刚硬汉子。1月31日23时49分，火神山医院正式通电，此时距他进入工地整整九天八夜，这也是几乎没合眼的九天八夜。

抗疫斗争，对每个人而言都是巨大挑战，而那些“最美逆行者”更付出了常人无法想象的汗水和心力。一批积极向党组织靠拢的先进分子，以实际行动践行着入党申请书里的初心；他们强忍着泪水，拭去汗水，拖着疲惫的身体，顽强拼搏；他们在这场艰苦的战疫斗争中无惧无畏，百折不挠，淬炼成钢。

火线：经“火线”战疫，在“火线”入党

艰难困苦，玉汝于成。关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。在战疫一线，一大批抗疫“战士”的请战书就是申请书，他们把初心落在行动上，把使命担在肩膀上，在危难时刻挺身而出、舍生忘死，冲锋在第一线、战斗在最前沿。在严格把关之下，他们“火线”入党，为抗疫一线党组织带来新的战斗力量。

“我志愿加入中国共产党……随时准备为党和人民牺牲一切……”

2月5日，在火神山医院工地现场，武汉建工集团三名年轻建设者在鲜艳的党旗下，庄严宣誓，成为预备党员；

2月11日，武汉市蔡甸区人民医院吴晴兰、方妮2名抗疫一线医护人员面对党旗庄严宣誓，成为预备党员；

2月24日，武汉市江岸区长村街道长湖地社区网格员吴兴“火线”入党；

3月2日，广州医科大学附属第一医院与广东省驰援武汉医疗队远程视频连线，钟南山院士领誓，为坚持奋战在抗疫一线的重症医学科副主任医师徐永昊和驰援武汉汉口医院的内分泌科护士李颖贤两名同志举行“火线”入党宣誓仪式；

……

疫情防控阻击战打响以来，各地各部门（系统）共有3451人“火线”申请被批准入党，他们每一个人都在自己的岗位上有着过硬的本领，无私的精神，顽强的斗志，时时刻刻以一名党员的标准严格要求自己。

“小铁人”，这是患者给海南省中医院手术室专科组长陈锦王起的“绰号”，进驻江汉方舱医院后，由于防护服紧缺，他经常连续工作10个小时不吃不喝、不上厕所。

2月15日，劳累过度的陈锦王出现了头晕症状，但仍然坚守岗位继续工作。强忍病痛坚持了近一周时间，直到2月22日被诊断为脑动脉瘤破裂出血，陈锦王被紧急送进手术室。由于表现突出，2月24日，陈锦王同志光荣加入中国共产党。方舱医院的医生同事心疼他不顾身体，陈锦王说：“上战场就要冲锋，当战士就要守战壕，我在这就应该做好我的工作，何况我现在是一名党员！”

春节期间，接到紧急任务，连行李都没来得及带的吕桂芝就开启了抗疫“旅程”。每晚11点去看望每一个队员给她们加油鼓劲，早上第一个起床准备早餐，照顾患者、巡楼、病床护理指导，每天200多个电话的对外联络与沟通，4个多小时的睡眠，这就是武汉大学人民医院潜江市中心医院感染科护士长、第一梯队负责人吕桂芝的抗疫日常。

2013年担任感染科护士长至今，吕桂芝一直在风险最高、工作量最大的岗位工作，工作认真负责，对待病人细致周到，曾多次被评为“市十佳护士”“市优秀护士”。如今，吕桂芝“火线”入党，光荣地加入了党组织，她将继续与同事们一起战斗在最前线。

南京医科大学第二附属医院护士长陶连珊，大年初一随江苏支援湖北第一批队伍出征，第二天一大早借了把剪刀剪掉长发，初三50岁生日那天送给自己一份特殊的生日礼物，郑重地向党组织递交了入党申请书。“像党员那样去战斗，一直是我的追求。”2月19日，陶连珊光荣入党。

从武汉市第一医院到武汉市第五医院，继而进驻雷神山医院，又回到武汉市第一医院，2个月来，武汉市第一医院重症医学科主任范学朋四换阵地担重任，哪里有需要就去哪里，不讲任何条件，没有任何怨言，忘我的投入到与病魔的斗争中。经“火线”考察、“火线”批准，2月20日，范学朋宣誓入党。

就这样，一个个抗疫战士，他们平日里便是岗位上的先锋，在“火线”经受灵魂的洗礼和非凡考验，更见真心和信念，更显忠诚与担当，经过党支部研究同意、上级党组织批准，在严格把关之下，光荣地加入了党组织。

战疫前方条件有限，但宣誓仪式的庄严感和激励感丝毫不减。在医院走廊上，在交通路口的检查站，在物资运输车队的停车场，在社区出入口的检测棚……面对党旗，基层党组织举行简短而庄重的入党宣誓，这既是新党员光荣加入党组织的历史见证，也向每一位抗疫战士再次吹响了“冲锋号”。

感召：每个党员都是一面旗帜

我们的民族，每到艰难困苦之际，总有人拆下肋骨当火把，擎过头顶照亮前行的道路。在这场战疫中，广大党员充分发挥先锋模范作用，让党旗在斗争一线高高飘扬，他们的精神力量感染了身边的抗疫“战友”，更多人积极向党组织靠拢，汇聚起更强大的战疫力量。

“95后”的北京天坛医院援助湖北医疗队护士王皓在一线写下了入党申请书，“无论是在备勤过程中，还是正式上岗后，共产党员们冲锋在前的身影令人感到震撼，这不仅仅是一名医者的责任，更是一名党员坚定信念的践行。以身边的党员为榜样，我也有了克服一切困难的决心。”

“入党一直是我的理想，在脱贫攻坚和抗击新型冠状病毒肺炎的战场，我深切感受到身边党员的先锋和模范作用，对中国共产党有了更加真挚的感情，对加入中国共产党有了更加坚定的决心，希望能以党员的身份更好投身到党的伟大事业中……”这是武汉协和医院肿瘤科医师、“扶贫博士”张瑞光连续一线工作14天后，深夜在隔离病房写下的入党申请书。

“你是否要下车？如果下车，暂时就回不去了。”列车到达武汉前，乘务员反复询问。“若一去不返，便一去不返！”中建三局安装公司工业设备安装经理部水暖工长李旭阳答道。大年三十，这名与疫情赛跑的年轻人由老家返回武汉参与医院建设，在身边党员干部的带领下，从火神山到雷神山再到方舱医院，辗转三个战场，为病人抢占生机、与病魔顽强搏斗。在施工一线的他提交了入党申请书，以无悔于青春的实际行动接受党组织的考验。

……

战疫前线，每个基层党支部都是一座坚强的战斗堡垒，每一名党员都是一面精神旗帜，党员的先锋模范作用更加坚定了身边人的战斗信心，党组织的精神感召如同磁石一般凝聚着周围抗疫“战士”的战斗力量，团结带领广大党员干部群众一起英勇斗争。截至目前，全国共有31.5万人在上一线前或在抗疫一线递交了入党申请书。

草木蔓发，春山可望。中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。在这场战疫中，广大党员不忘初心、牢记使命，冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，带动并吸引更多新鲜力量团结在党组织周围，涌现出一大批先进分子，形成了抗击病魔的强大合力，相信我们一定能打赢这场疫情防控的人民战争。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 11 版）