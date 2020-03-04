守卫病区、转运患者、卡点值守，在湖北抗击新冠肺炎疫情的战场上，哪里有公安民警，哪里就有辅警。“辅警也是警，关键时刻，绝不退缩！”他们这样说。面对病毒，他们像民警一样，越是艰险越奋勇向前。

“我的职责不允许我胆怯退缩”

2月24日，湖北荆州市公安局沙市区分局辅警集体“疫情防控转运送治突击队”被沙市区人民政府记集体三等功，辅警李兴龙记个人三等功。这是湖北省首次为辅警记功。

自新冠肺炎疫情发生以来，由李兴龙、杜雄、王风华等7名辅警组成的“疫情防控转运送治突击队”累计出动90余次，转运120余名发热人员和密切接触者。其中34岁的李兴龙，已累计转运送治发热人员80余名。

“每天接触这么多发热人员、疑似患者，你不怕吗？”常有人这样问他。

“我年轻，抵抗力强，我的职责也不允许我胆怯退缩！”李兴龙答道。

李兴龙本是沙市区公安分局立新派出所的一名辅警，疫情防控阻击战打响后，该所需抽调一名警力协助开展全区发热患者的转运工作。“让我去，作为预备党员，这是检验我党性的最好时刻！”李兴龙主动请命。他每天忙碌地转运发热人员至指定的医疗场所，最多的一天，连续转运了17个发热患者，不能按点吃饭是常事。

“哪怕是辅警，关键时刻也要冲上去”

“目前，这里约有150名确诊的轻症患者入住，容不得半点闪失。”湖北武汉黄陂体育馆方舱医院前，戴头套、换口罩、穿防护服……每天，熊俊都认真做好防护措施，进入医院清洁区值班。

熊俊是湖北武汉市公安局黄陂分局六指街派出所辅警。2月11日，黄陂体育馆方舱医院准备投入运行，公安分局需要组建“黄陂青年突击队”进方舱执勤，当过兵的熊俊第一个报名。“你一个辅警，用得着这么拼命吗？”有人不理解。“哪怕是辅警，关键时刻也要冲上去。”熊俊说。

在方舱医院，熊俊每天都会陪医护人员查床，协助稳定患者情绪。前几天，一名确诊的老婆婆总跟医护人员嚷着要回家，怎么劝都没用。“这里的医生都是浙江过来支援的，医术很高明。您很快就会好的，别担心。”熊俊耐心地劝解，“况且您现在回去，万一感染家人怎么办？”一番劝说之下，老人渐渐平静下来。

“他在调解矛盾方面，真有两把刷子！”黄陂公安分局人口管理大队副大队长、青年突击队B组组长熊玄认识熊俊多年，对他赞不绝口。

“就算倒在一线，我也无怨无悔”

2月21日下午，湖北鄂州市滨湖北路与古城路交会处的执勤卡点，44岁的鄂州市公安局鄂城区分局辅警许小峰接到大队负责人电话：“立即无条件休息！”

当天上午，许小峰执勤时不慎绊倒路边，手臂出血。同事们连忙将他送往医院包扎，并让他回家休息。可没过一会儿，许小峰又回到卡点。其实他已经快两个月没休息了，大队只好“强制命令”他休息，因为大家知道，他是一名肠癌晚期患者。

2017年4月，执勤中的许小峰突然右下腹疼痛难忍，后被紧急送医。医生叮嘱，出院后要休养两年并调整岗位，多注意休息，最好有专人照顾饮食。

鄂城区分局交警大队研究要把他调入非一线岗位，但许小峰不干：“我在一线干了一辈子，在其他岗位使不上劲，就算倒在一线，我也无怨无悔。”休养3个月后，他坚决回到了一线。

新冠肺炎疫情发生以来，他一天10多个小时坚守在现场，“我可以算是死过一回的人了，人生短暂，我要抓紧时间做好自己该做的事。”

“疫情面前，谁也不能当旁观者”

“谢谢，太谢谢了！孩子不见了，我们快急死了。”2月21日晚，当10岁的孩子被张大川送回，孩子家人不住道谢。

张大川是咸宁市公安局温泉公安分局双鹤派出所的一名辅警。1月28日，在各地封路的情况下，他愣是驱车加步行，从老家内蒙古通辽辗转返回咸宁。

工作13年来，忠于职守的张大川只回过两次老家。1月23日，经批准，他提前返家。刚到家不久，张大川就通过网络了解到疫情的严重性。

张大川坐不住了。27日清早，张大川踏上了2000多公里“逆行”征程，28日6点40分到达岳阳后，他被一位好心的私家车车主顺路载往临湘，却因封路等原因中途下车。张大川又徒步20多公里，抵达临湘羊楼司收费站。当地交管处工作人员开车将他送至咸宁市赤壁新店高速路口。28日下午4点，他终于返回派出所。“咸宁是我工作生活的地方，疫情面前，谁也不能当旁观者。”张大川说。

返岗之后，张大川被派往咸宁市首个全面封闭小区福星城执勤。他天天吃住在执勤点，对来往人员仔细检查、测量体温。2月7日，一辆白色私家车不配合防疫封控管理强行冲卡，张大川和同事追上该车辆，并将车主带回派出所处理。

“特殊时期，这点牺牲算什么”

“爸爸妈妈还走不走，我想要爸爸妈妈一起陪我们玩……”每天，看着孩子期待的眼神，小夫妻俩虽然满是愧疚，但还是不得不分头出发。这是一个“双警”家庭，爸爸陈登峰是孝感市公安局巡特警支队特警大队一中队中队长，妈妈郭纹是孝感交警直属一大队的辅警。疫情发生后，不仅丈夫义无反顾上了“战场”，妻子郭纹也主动请缨深入防疫一线，对各类车辆及行人进行检查、测温、登记……

这段时间，加班加点已是常态，5岁的孩子成了夫妻俩最大的牵挂。因为外公外婆所住辖区已实施封闭管理，爷爷奶奶又远在广州，孩子没人带，夫妻俩只能尽可能错时上班。实在忙不开，他们偶尔不得不把孩子一个人反锁在家中一会儿。

“爸爸妈妈，着火啦，着火啦！”一天中午下班回家，夫妻俩正在厨房加热从单位食堂带回来的饭菜，突然听见孩子大喊。陈登峰赶紧跑出来，原来是客厅取暖器插座起火了，陈登峰赶紧拔掉插线板，将火扑灭，惊出一身冷汗。“我们亏欠孩子太多了，但是在特殊时期，这点牺牲算什么？”

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 11 版）