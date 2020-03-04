“每天准时测体温，有发热、咳嗽等状况要第一时间联系我们……”3月1日，在重庆市江津区支坪镇津坪社区，退役军人、老党员王永朋和社区志愿者穿梭在各处楼院。像这样每天挨家挨户走访排查，年过六旬的王永朋持续了一个多月。有同事劝他多休息，王永朋说：“疫情不退，我也不退。”

新冠肺炎疫情发生后，各地退伍老兵一直坚守在抗疫一线，参与排查、消毒、运输、值守等任务。他们不是医者，却是战疫先锋。他们不畏艰险、不辞辛劳、不计报酬，默默守护着人民的健康和生命安全，用实际行动践行了“若有战，召必回”的庄严承诺。

“蓝色尖兵”，冲锋在疫情防控一线

“身为一名党员退役军人，关键时刻，我必须要站出来，冲上去！”说这话的周昆是“襄阳楷模·最美退役军人”，也是湖北省襄阳市谷城蓝天救援队的主要发起人和临时党支部书记。这支以党员退役军人为骨干的救援队2019年10月成立，自疫情防控阻击战打响以来，一直活跃在谷城县。

1月22日，谷城县医院预检分诊、发热门诊接诊的发热病人逐渐增多，全县医疗救治物资告急！救援队队员席文辉立即向在某电商企业任高管的好友求援。除夕当晚，在得知该企业捐赠了28吨蔬菜和水果、10万只口罩等物资的消息后，救援队队员们立即开着私家车，将物资抢运到县内各医院。

在疫情防控中，谷城要对各单位和住宅小区进行消毒，这是需要体力的重活。党员退役军人宋进锋连续几天背着近百斤重的弥雾机，穿着防护服，不到20分钟身上就被汗水浸透；裹住面庞的口罩，在他脸上留下深深的勒痕。为了节省防护服，他每次穿上后不喝水、不上厕所，直到任务完成。党员退役军人司汝桦，在城关镇集中隔离点做义工，负责为隔离人员送饭购物、打扫卫生，已经连续20多天没有回过家。

榜样的力量是无穷的。一个月时间，队员从最初的12人增加到316人。截至目前，救援队累计出动队员和志愿者3000多人次，车辆165台次，抢运防护服2560套、口罩36.64万只，帮助困难家庭518户，帮助消毒面积45.5万平方米、259家单位，募集抢运消毒物资和蔬菜等生活物资280余吨。

老兵退休前，站好最后一班岗

王永朋，原本要在今年2月退休。没想到，退休前最后一班岗会如此艰巨。

“我是一名老党员，也是退役军人。关键时刻，更要冲锋在前，做好表率！”疫情发生后，王永朋第一时间向组织“请战”。考虑到他的年龄和身体状况，支坪镇领导原打算安排他在办公室值守，但王永朋坚持要到一线。

王永朋与社区志愿者负责对外省返乡人员的排查。他们主动了解群众居家生活状况，积极宣讲疫情防控知识。

就在王永朋奋战在一线的时候，他的妻子却生病了。将妻子送往医院检查，得知是流感后，王永朋悬着的心放了下来，又匆匆返回工作岗位。他说：“半辈子夫妻，她肯定能理解我。疫情不退，我不退！”

在重庆，许多退役军人像王永朋一样，以各种形式奋战在疫情防控一线。刚从重庆市交通运输综合行政执法总队退休的武大雄，得知抗疫勤务力量紧张，主动申请自带口罩返回工作岗位；退役军人、重庆市万州区公路局路政大队黄学清，顶着严寒给疫情防控点送去各种物资……

自疫情防控开展以来，重庆市退役军人事务系统调动各方力量持续提供支援服务，广大退役军人在全市自发成立疫情防控志愿队、突击队、先锋队近300支，平均每天坚守在防控一线的退役军人近5万人。

老兵再冲锋，星夜兼程捐助物资

2月27日，来自山东济宁一批爱心物资“乘坐”10辆大货，经过17小时的长途跋涉，抵达湖北黄冈。这是山东申科集团筹措的260吨抗疫物资。

董事长王兆才是一名退伍老兵，曾荣获山东省优秀退役军人称号。疫情发生后，他非常关注湖北的物资储备状况，及早预订了200吨优质大米、20000多个医用口罩等共计200余万元的爱心物资。

2月8日元宵节这天，历时四天四夜从山东省运回的抗疫物资顺利抵达湖北随州市曾都区万店镇，退役军人聂绍武和刘天久长舒了一口气。

原来，两人多年在外打拼，始终心系家乡随州。当看到家乡医疗物资告急时，他们筹集购买到价值10万元的消毒液和口罩，星夜兼程赶回随州。因多种原因，原本只需一天的路程，硬是四天四夜才到。一路上，两人吃住全部在车上。饿了，吃方便面；困了，在车座上打个盹。

“疫情不退，战斗不止。”在抗疫的战场，随州市共有6000余名退役军人奋战在一线。退役老兵钱显军不仅主动到社区担任防疫志愿者，还发动战友献爱心；退役老兵王宇义赴抗击疫情一线，24小时值守，30天来还没有见到家人一面……

赤子情怀，万里之外支援抗疫

邝远平已在澳大利亚经商多年。看到国内确诊人数快速上升，一种油然而生的责任感和使命感驱使着邝远平要为国内抗疫做点什么。

了解到武汉医疗物资严重匮乏，各大医疗机构急需口罩、防护服、护目镜等物资，邝远平立即向湖北捐款捐物。他首批捐助的口罩、防护服等上万件急需物资，于2月1日运抵武汉防疫一线。2月18日，他再次筹集医用设备、防护服、消洗品、N95口罩等物资运到武汉。第三批物资的包机相关申请工作正在进行。

众人拾柴火焰高。邝远平深知，仅靠个人捐助是不够的。在多个在澳华人社会组织任职的他，广泛发动爱心企业、华侨华人为祖国抗击疫情捐款捐物，得到了热烈响应。经过两次募捐，共筹集约1035万元人民币，口罩12万余只，护目镜数千个。目前，在他的组织下，澳大利亚侨界人士已筹集到价值约2亿元的物资。

旅居在世界各地的退役军人，不忘军旅情怀，以各种形式支援。在越南工作的四川籍退役军人周鹏，在当地托朋友想办法，自费筹集普通医用口罩和N95口罩2000多个，从越南飞泰国再转飞云南，终于把这份满载深情的物资带回了四川；甘肃籍退役军人齐乐在国外旅行时，看到国内医护人员防护用具不足的消息，立刻在当地多家药店购得医用防护口罩5000个运回国内……

“这些支援抗疫的退役军人，有血性，有赤子之心。”湖北省退役军人事务厅相关领导表示，在祖国危难之际、人民需要之时，这些退役军人不忘本色、挺身而出，彰显了“退役不退志、退伍不褪色”的风采。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 11 版）