多措并举 恢复活力
卢 涛
义乌国际商贸城开市，中欧班列满载货品驶出国门，港口码头有序作业畅通物流……全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复。
保订单、保履约、保市场！一系列政策措施相继出台，支持外贸企业复工复产。一面加班加点赶订单，一面借助跨境电商开拓销售新业态，外贸高质量发展稳步推进。
抓招商、抓安商、抓稳商！各地精准帮扶外资企业，在线签约，招商项目从“云端”落地。持续发力优化营商环境，外商长期投资经营的信心不减、热度不降。
克服疫情影响，携手共渡难关。各方力量正行动起来，多措并举稳住外贸外资基本盘，为经济社会发展做出积极贡献。
《 人民日报 》（ 2020年03月04日 10 版）
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