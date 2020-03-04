呼吸科医生：每一次检测都是“冒险”

呼吸科医生为新冠肺炎患者检测

1月31日，在安徽省阜阳市第二人民医院呼吸与危重症科工作的时靖峰接到去新冠肺炎防治一线的通知。作为安徽省阜阳市第二人民医院的一名呼吸科医生，他至今仍战斗在抗疫一线。

安徽省阜阳市第二人民医院作为集中收治新冠肺炎患者的定点医院，将所有的疑似患者和确诊患者分楼层收治。时靖峰在收治疑似病人的隔离病房里直面病毒，用爱心帮助病人勇敢面对。

疑似病区与确诊病区不同，为了避免交叉感染，这里收治的病人都是单人单间，患者的情绪更为波动。他们焦急地等待着检测结果，这种焦虑和煎熬让身边没有亲人陪伴的他们显得更加六神无主。“医生，我的结果怎么还没有出来？”“医生我什么时候可以回去？”……每次碰到这样的病人，时靖峰总是耐心解答，解释新冠肺炎的发病特点，让他们安心隔离。有的病人因为恐惧情绪失控，甚至不愿吃饭，时靖峰和护士们要及时给做心理疏导。“只要有空，我都要去病房，看看患者的情绪是否稳定，跟他们聊聊天。”时靖峰说。

在疑似病区工作，时靖峰的心也一直在担忧和开心两极摆动，每次有疑似患者被确诊为新冠肺炎患者，他的心沉甸甸的；而每次有疑似患者被排除，他就会很高兴，患者也会异常激动，拉着他的手一个劲地说“谢谢”。

疑似患者要进行核酸检测，如果检测结果为阳性，就要转入确诊患者病房进行诊治；如果检测结果为阴性，需要24小时后再进行一次检测，检测结果仍为阴性，就可以解除隔离，出院回家。有的病人，跟新冠肺炎的症状很像，但核酸检测却为阴性，为了不让病人错失治疗时机，有时需要采样四五次进行检测。

新冠肺炎的确诊，必须通过采集咽拭子标本做核酸检验。这项工作需要直接面对病人口腔，用一根长度15厘米的无菌棉签深入到咽喉，停留几秒，左右擦拭。每次取样，时靖峰都要穿着厚厚的防护服，戴着N95口罩、护目镜和橡胶手套。由于行动不便、视线受阻，采样这个精细活变得更加困难。为了准确取得标本，他不得不与病人近一点、再近一点。

“看似简单的动作背后，却隐藏着极大风险。在采样过程中，病人可能会因为咽部不适忍不住咳嗽、打喷嚏甚至呕吐，带出大量细菌病毒，即便全副武装，采样人依然随时可能被感染。”时靖峰说，但只有精准采样才能保证结果无误。因此，每一个病人他都要亲自采集标本，平均每天至少要为3-5个病人采集咽拭子。

时靖峰在医院呼吸科工作20多年，曾经也是抗击非典一线工作人员，当时他的父亲时建是阜阳市二院呼吸科主任，在阻击非典的战役中，他和父亲一起上阵。

“我爷爷、父亲都是医生，因此家人都很理解和支持我到一线。”时靖峰说，这是一名医生的职责。（记者 董振杰 通讯员 马伯平）