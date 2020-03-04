各地大学生积极投身防疫一线 战“疫”中的青春担当

“我是一名医学生，我的父母也都是医生，我更是一名共产党员，在战‘疫’的关键时期，我觉得应该挺身而出、冲锋在前。”

南昌大学玛丽女王学院164班的张赋鑫家在河南南阳，毗邻湖北省，属疫情较重地区，她的父母一直在战“疫”一线。当了解到南阳市中医院招募党员志愿者时，她毫不犹豫地报了名，每天到医院为进出医院人员测量体温、询问登记、发放口罩、安全消毒。

如今，全国疫情防控形势积极向好，成千上万的大学生以高度的责任心和使命感，展现出战“疫”中的青春担当。

奋战在湖北的427名北大医学白衣战士，深深影响和带动着北京大学的医学生。身处全国各地的研究生纷纷报名参与“北京市新型冠状病毒感染肺炎在线医生咨询平台”工作。经过专门培训选拔，梁荣月、姚甜甜、程然、程浩、韩一凡、樊亚楠和朱文艳7名研究生和老师一起登录平台，24小时不间断地为广大市民提供咨询服务。

张灵珂是北京大学第三医院2017级血液科的临床医学硕士生，值守急诊内科的她说：“2003年，我上小学三年级。那时的我可能从来没有想过，有一天我也会像前辈一样战斗在临床一线。”每次下班摘下口罩，鼻梁上的皮肤被磨破，脸上和脖子上的勒痕让她感觉自己更像一个战士。

在志愿服务第一线，到处可见大学生的身影。

“我只是做了应该做的事情，希望通过自己的行动带动更多治愈患者参与血浆捐献，共同助力打赢这场疫情防控阻击战。”华中农业大学动科动医学院研究生白威是陕西省第一位捐献血浆的新冠肺炎康复患者。看到武汉市金银潭医院院长呼吁新冠肺炎康复患者捐献血浆的消息后，他第一时间捐献血浆。

在北京，已有6000多名大学生报名参加无偿献血活动。刚满18周岁的北京科技大学大一学生明旭东，在大雪天坐了将近40分钟的车才赶到献血点。献完血的那一刻，他感到特别自豪：“有为爱逆行的医护工作者，也有为爱逆行的无偿献血人。”

来自湖北汉川、就读于长安大学建筑工程学院土木类专业的徐卓立，听闻父亲承接了雷神山医院部分安装工程后，主动报名投身施工一线。2月3日至2月8日，他每天工作15个小时。2月12日，当他获得某公益项目授予的正能量奖及1万元奖金后，便决定把这1万元捐给那些更需要的人。

湖南大学金融与统计学院2019级学生刘艺主动申请在家乡吉林省白山市江源区做防疫志愿者，在人流量较大的路段进行疫情防控知识的宣传、来往车辆及人员信息的登记和体温检测等工作。自2月2日开始作志愿者以来，她每天工作4个小时左右，其中有几天是在零下30多摄氏度的气温下，从晚上6点工作到晚上10点。

刘艺说：“我虽不是奔赴一线的医护人员中的一个，但是我是守望相助的中国人中的一员。我始终相信一句话，‘你的样子，就是中国的样子！’”

居家战“疫”的日子里，不少大学生开发出了各种“宅家攻略”。

中国石油大学（华东）在中国大学生在线指导下，联合武汉大学、华中科技大学、清华大学、北京大学、中国人民大学等学校新媒体，在校园号、微博、快手、抖音等互联网平台开展“高校洗手舞接力赛”活动，目前已有数百所高校的大学生参加了接力赛，全网浏览量超过3300万。

“希望校园师生通过各网络渠道积极参与互动，共同传播勤洗手、多通风等卫生健康防疫理念。”接力赛学生负责人、中国石油大学（华东）2017级本科生秦川说。

学有所长，更有所用，不少大学生运用自己的专业知识为疫情防控作出贡献。

在上海交通大学，300余名学生在数学建模培训营QQ群上集结，尝试用数学建模的方式来认知2020年的这场疫情。“营”里的学生三人一组，分为100多支队伍进行模型构建与测试，这些模型改良了传统的传染病模型，结合国家防控举措和权威实时数据建模，从数学角度分析论证了国家相关举措的必要性与重要性，探讨了疫情的长期影响。

时值疫情防控关键时期和春耕生产重要时节，在海南东方市，华中农业大学返乡大学生杨海川积极响应学校倡议，深入田间地头，发挥专业特长，参与春耕生产，赶到海南陵水县的学校水稻团队南繁基地开展水稻插秧，恢复基地生产。

不久前，24箱写着中医药特色祝福语的中药香囊运抵湖北省武汉市江夏方舱医院，这份特殊的快递来自南京中医药大学12位寒假留校学生组成的“‘囊’中留‘香’大学生志愿者服务团”，他们运用专业所长，在一周时间内赶制了2000枚香囊。

中青报·中青网记者 叶雨婷 来源：中国青年报