40天，这12万人在干什么？
这40天，很慢。
自2020年1月23日上午10点，武汉因新冠病毒肺炎疫情第一次关上三镇“大门”，不知不觉，湖北也已“隔离”近40天。
当很多人坐困“围城”时，却有近12万人，以日均过“万”的步数，逆行于荆楚大地的每一个角落……
疫情在前，公安当先
6.3万名公安民警、5.6万名辅警
开启近1000个小时的超长“待机”模式
这一次，不分警种、不分岗位
疫情就是命令，防控就是责任
这一次，从父子、夫妻到一家三口
同披战袍就是最大的荣耀
累了，咬紧牙
困了，不趴下
当400多名民、辅警确诊
4名在职民警因肺炎身故
当3名民警、1名辅警因公牺牲在抗疫一线
有心痛，也有泪花
从隔离封控到收治转运
从方舱“大白”到临时“爸爸”
从50后爷爷警察到95后警营“小花”
每一次挺身而出
每一次负重前行
每一次坚守执着
都是为了守护我们的城、我们的家
这是一场前所未有的战“疫”
我们相信
只要咬紧牙关、坚持到底
就一定能赢得胜利
看家园重归繁华
看身边笑靥如花
（本文内容由平安湖北提供）
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