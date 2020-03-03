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40天，这12万人在干什么？

2020年03月03日18:03 来源：人民网-人民健康网

    这40天，很慢。

    自2020年1月23日上午10点，武汉因新冠病毒肺炎疫情第一次关上三镇“大门”，不知不觉，湖北也已“隔离”近40天。

　当很多人坐困“围城”时，却有近12万人，以日均过“万”的步数，逆行于荆楚大地的每一个角落……

    疫情在前，公安当先

    6.3万名公安民警、5.6万名辅警

    开启近1000个小时的超长“待机”模式

这一次，不分警种、不分岗位

疫情就是命令，防控就是责任

这一次，从父子、夫妻到一家三口

同披战袍就是最大的荣耀

累了，咬紧牙

困了，不趴下

当400多名民、辅警确诊

4名在职民警因肺炎身故

当3名民警、1名辅警因公牺牲在抗疫一线

有心痛，也有泪花

从隔离封控到收治转运

从方舱“大白”到临时“爸爸”

从50后爷爷警察到95后警营“小花”

每一次挺身而出

每一次负重前行

每一次坚守执着

都是为了守护我们的城、我们的家

这是一场前所未有的战“疫”

我们相信

只要咬紧牙关、坚持到底

就一定能赢得胜利

看家园重归繁华

看身边笑靥如花

（本文内容由平安湖北提供）

(责编：许晓华、李轶群)


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