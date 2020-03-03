培养合格医护人，赴武汉抗疫一线参战

今年年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全国各地的医护人员纷纷驰援武汉，榆林职业技术学院（简称榆林职院）医学院的毕业生也不负众望，毅然挺身而出，主动请缨支援武汉的抗疫救护工作，据统计，仅近年来毕业的年轻毕业生中就先后有9名同学奔赴武汉抗疫一线参战。

优秀毕业生王晶晶（陕西省榆林一院护师）在武汉抗疫一线

消息传回后，榆林职业技术学院及医学院的全体师生倍感光荣、备受鼓舞。医学院领导班子立刻意识到，作为一所培养医护人才的医学类高职院校，在此次百年不遇的重大疫情防控过程及今后的社会医疗卫生保健事业中，医学院具有特殊地位，必须肩负起特别使命。因此立即研究构思今后如何以奔赴武汉抗疫一线的优秀毕业生为榜样，把所有学生都培养成有觉悟、有爱心、有知识、有技能、能吃苦、能奉献的合格医护人才？研究构思如何用一种固定的简便易行的方式对学生的思想品德和体能素质进行经常性的培养锤炼？

优秀毕业生徐慧芳（陕西省榆林一院护师）在武汉抗疫一线

经过认真研究，医学院决定给所有学生开设"劳动锻炼课"，确保毕业生在有知识、有技能的同时，具备强健的体魄、能吃苦的精神和懂奉献的境界。"劳动锻炼课"首先在疫情防控延期开学期间试行，与专业课的网上授课同步进行，并在以后的寒暑假中长期执行，今后日常教学过程中也相应增设"劳动锻炼课"的内容。

此次疫情防控延期开学期间，"劳动锻炼课"要求全体学生完成"123劳动锻炼任务"，假期结束后由学院安排考核验收，考核成绩按比例计入思政课成绩。"123劳动锻炼任务"具体为：每位学生每周至少给长辈献1次爱心，包括给长辈推拿按摩、理发、洗头、洗脚、剪指甲，陪长辈做娱乐活动等，毎次献爱心后及时给辅导员提交3分钟以上的实录视频作业，视频中必须清楚地看到学生、长辈本人及献爱心过程；每位学生每周至少替家人做2次饭，包含备料和炒、煮、蒸等基本过程，每次做饭后及时给辅导员提交5分钟以上的实录视频作业，视频中必须清楚地看到学生本人及做饭过程；每位学生每周至少做3次家务劳动，包括拖地板、洗衣服、洗碗筷、擦桌椅、倒垃圾、喂养家禽家畜以及家人做饭时帮忙备料等，每次做家务劳动后及时给辅导员提交3分钟以上的实录视频作业，视频中必须清楚地看到学生本人及做家务劳动的过程。

"劳动锻炼课"开设以来受到普遍好评，尤其是受到学生家长称赞，他们认为这是学校真心实意要把学生培养成合格医护人才的有效举措。（高源 张婧）