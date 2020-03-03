关爱医者“口罩脸”，首批2000余万元“爱心壹号”将启运武汉

你守护生命，我守护你。3月3日，由全国化妆品行业捐赠的首批助力保障抗疫医护人员“口罩脸”“酒精手”的护肤用品，即将启运武汉几大医院。这是为深入贯彻落实习近平总书记关于“务必高度重视对医护人员的保护、关心、爱护”的重要指示精神，由《中国化妆品》杂志社联合人民网“人民好医生”客户端共同发起的“中国化妆品‘爱心壹号’公益行动”。短短几天时间，就有30多家中国化妆品企业积极响应，筹备捐助20多个品类价值2000多万元的实物产品。

为保证此次捐赠护肤产品的高品质、高效果，本次公益行动邀请了化妆品行业高等院校、科研中心、医疗机构和化妆品行业专家学者参与推荐和对产品最终评审，其中囊括了人体皮肤机理、医学机理、化妆品原料配方、功效评价、护肤疗法等各个专业领域专家。

记者了解到，截止到3月3日凌晨，国内化妆品知名品牌华熙生物、北海黑珍珠、黛兰娜、相宜本草、肤可舒、淳肌、润百颜、山东福瑞达、苏州纳通、广州骄子、梅芙百兰、广州酉效、扬州戴春林、苏州绿叶、上海鲁冠、奢脉国际等都已备齐货源，随时准备发货。

本次公益活动首批接收医院包括武汉地区的雷神山医院、火神山医院、中国人民解放军中部战区总医院、武汉泰康同济医院、武汉协和医院和援助武汉地区的首都医科大学附属北京地坛医院、北大人民医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京佑安医院等十余家医院。

据了解，为助力抗击新冠肺炎疫情，人民日报旗下“人民好医生”客户端联合社会公益组织、爱心企业等各界力量，发起了“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”，通过开展包括“中国化妆品‘爱心壹号’公益行动”在内的系列公益活动，为奋战在抗击疫情一线的医护人员提供有力支持。

（《中国化妆品》杂志社、人民网“人民好医生”客户端联合报道）