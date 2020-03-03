多国确诊首例病例 疫情继续全球扩散

3月2日，在韩国首尔，居民在献血巴士上献血，以应对疫情带来的血液供应困难。新华社发

3月2日，在法国巴黎，游客撑伞走过卢浮宫的玻璃金字塔。受新冠肺炎疫情影响，法国巴黎卢浮宫博物馆2日继续关闭。

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●韩国病例数破四千 泰国首现死亡病例 韩国2日公布的数据显示，新冠肺炎病例数已突破4212例。印度尼西亚2日报告国内首例确诊病例。泰国1日报告首例新冠肺炎死亡病例，死者同时感染了登革热。

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至当地时间2日10时，包括“钻石公主”号邮轮上的705例病例在内，日本新冠肺炎病例总数达962例，累计死亡12例。

●中东三国新冠病毒感染病例增加 据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，截至3月1日，伊朗新冠病毒感染确诊病例上升至987人，其中54人死亡，123人治愈。

黎巴嫩卫生部1日宣布，黎巴嫩当天新增3例新冠病毒感染病例，确诊病例总数达到10例。

伊拉克卫生部1日报告该国当天新增6例新冠病毒感染病例，确诊病例总数增加到19例。

●美洲疫情继续扩散 多米尼加确诊首例患者 多米尼加政府1日宣布确诊该国首例新冠肺炎患者。

厄瓜多尔卫生部长卡塔利娜·安德拉穆尼奥1日在新闻发布会上称，该国确诊新冠肺炎病例增至6例。

据加拿大政府公布的消息，截至3月1日，加拿大新增新冠肺炎病例4例，累计确诊病例达到24例。

美国华盛顿州卫生官员当地时间3月1日晚宣布，美国的第二例新冠肺炎死亡病例为一名70多岁的男性。据美国疾病控制和预防中心发布的消息，截至当地时间2月29日16时，美国确诊病例已升至69例。

●欧洲疫情日趋严峻 意大利确诊病例大幅上升 3月1日，意大利确诊病例数大幅上升，累计确诊1694例，捷克和亚美尼亚首次出现确诊病例，法国和德国确诊病例也分别达到130例和129例。

英国卫生部门1日报告新增13例新冠肺炎病例，累计确诊36例。

据奥地利卫生部网站消息，奥地利1日新增4例新冠肺炎病例，累计确诊14例。

丹麦和比利时卫生部门1日也报告新冠肺炎病例增加，两国累计确诊病例已分别增至4例和2例。

（综合新华社3月2日消息）