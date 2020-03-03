累计收治新冠肺炎患者4450例
全军医护人员“零感染”
记者从昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，军队大力支援地方抗击新冠肺炎疫情。军委后勤保障部卫生局局长陈景元介绍，全军定点收治医院和军队支援湖北医疗队累计收治新冠肺炎患者4450例，已治愈出院1000例。在坚持科学救治的同时，全军医护人员注重加强自身防护，目前保持“零感染”。
全军上下闻令而动，采取航空、铁路、公路投送方式，组织军队医疗力量迅速支援武汉。从1月24日除夕夜开始，军队先后派出3批共4000多名医护人员驰援武汉，形成了前方指导组、联勤保障部队、一线医护人员的支援力量体系。
他介绍，中部战区总医院等驻湖北地区4所军队医院一直坚守在疫情防治一线。目前，全军63所定点收治医院开设收治床位近3000张，1万余名医护人员投入一线救治。截至3月1日，武汉火神山医院、泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区等3所医院集中收治地方重症患者3467人，治愈689人。武汉火神山医院目前各系统运转都非常良好。在医疗、护理、保障等各方面先后推出33项规范措施，有力提高了收治率和治愈率，降低感染率和病亡率。在具体医疗实践中，依靠科学和专家，尤其是借鉴已有治愈病例的成功经验，不断优化诊疗方案，实施分级分类救治，针对不同患者的实际情况，实施个性化治疗，综合开展中西医结合、营养治疗、心理治疗、康复训练为一体的诊疗模式。解放军总医院与武汉火神山医院建立了5G网络远程会诊系统，会诊专家针对每位患者情况进行集体会诊和研判，提出个性化救治方案。
陈景元介绍，医护人员采取了三级防护，尤其是感控人员、感控专家在工作当中严格督导，目前没有出现医护人员在医院感染的情况。以火神山医院为例，医院对精细防护紧抓不放，抽组感控专家成立督导组，指导专人担任督导员，制定极为严格的诊疗和防控的流程。精心组织全体医护人员安全防护培训，加强全域覆盖的防控督导。同时，我们医院也注重抓好医护人员必要的休息和修整，认真做好他们的生活保障和心理疏导，帮助大家缓解压力，恢复体力，以最好的状态投入到工作当中，努力实现“打胜仗、零感染”。（记者 李如意）
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