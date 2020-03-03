从严从实从细织牢疫情防控防线 统筹推进经济社会发展各项工作

昨天，市人大常委会主任李伟围绕落实落细新冠肺炎疫情防控措施、推动企业安全有序复工复产到西城区、昌平区、海淀区调研。

91科技集团是一家为中小企业提供综合金融服务的平台企业。疫情发生以来，企业负责人、市人大代表许泽玮深入调研，及时向有关部门提交了疫情防控下中小企业复工复产的具体建议。李伟肯定企业提早动手落实防控措施，为楼宇内单位复工创造了有利条件。他说，商务楼宇是疫情防控的重要场所，要严格落实相关防控指引要求，发挥平台企业独特作用，从资金、防控服务等方面为中小企业复工复产创造良好条件。

博奥生物集团有限公司研发出的呼吸道多病毒检测芯片及配套仪器系统可在1.5小时内同步完成包括2019新型冠状病毒在内的六种呼吸道病毒快检，已通过国家药品监督管理局应急审批。在生命健康生物芯片检测示范实验室，李伟仔细察看企业产品检测演示，向奋战在科研攻关一线的工作人员表示慰问。他说，打赢疫情防控阻击战离不开科技支撑，要发挥北京高精尖产业优势，加紧科研攻关、产品开发，尽快将科研成果应用到战“疫”一线。

随后，李伟来到联想集团总部，听取企业疫情防控和复工复产情况汇报。李伟说，疫情防控是当前全市工作的重中之重。要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神，严格落实市委关于疫情防控和统筹推进首都经济社会发展的各项举措，坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，加大科学防控工作力度，分区分级精准复工复产。对在国际分工中具有重要影响力的龙头企业，要从防护物资、减税降费等方面给予支持，帮助企业克服当前困难，尽可能降低疫情对企业发展的影响。（记者 杨旗）