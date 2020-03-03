北京领导调研疫情防控及复产复工情况

根据市委市政府工作安排，连日来，市领导围绕“落实落细新冠肺炎疫情防控措施，推动重点工程项目和企事业单位安全有序复工复产”的主题，分多路开展2020年第一季度大调研，实地了解各行各业疫情防控的落实情况，检查督促各责任单位排查风险隐患，在防控有力的前提下科学推进复工复产，维护首都经济社会的稳定健康发展。

市委常委、政法委书记张延昆带队来到昌平区调研，了解诺华制药工厂、北汽福田公司的复工复产情况。张延昆说，做好疫情防控、复产复工，关键在于对人员的管理，各单位要安排专人专岗负责防疫工作，严格落实企业、工厂、楼宇以及食堂、宿舍等场所防控指引，严防复工复产后出现的聚集性场所和人员所带来的风险，做到防疫在前、有序开工。

市委常委、宣传部部长杜飞进带队到首创郎园、北京文化创新工场调研园区及驻园企业的疫情防控和复工复产情况。杜飞进说，要以最严标准落实疫情防控各项工作要求和措施，科学有序推进复工复产，全力维护首都经济社会正常秩序；要认真做好生产经营恢复过程中的风险筛查，确保“零感染”“零风险”，紧紧依靠人民群众打赢疫情防控阻击战。

市委常委、市纪委书记、市监委主任陈雍带队到中关村壹号、北京纳通科技集团、小米集团调研，他深入办公区、安检通道、餐厅、生产线查看疫情防控工作落实情况。陈雍说，要坚持党委、政府、楼宇、企业多位一体，层层发力，环环把控，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，强化公共区域防护举措；同时要有序恢复生产经营，严格控制人员密度。

市委常委、组织部部长魏小东带队到平谷区调研疫情防控和有序复工工作，先后查看了马昌营镇南定福村、区妇幼保健院迁建工程项目的疫情防控情况。魏小东说，要高度重视农村地区疫情防控工作，确保防控责任和压力传递到最基层，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，构建群防群治的坚固防线；企业要落实好防控主体责任，一手抓疫情防控，一手抓恢复生产。

市委常委、秘书长崔述强带队到朝阳区爱慕股份公司、北京鼎立三通物流公司调研。崔述强说，生产企业要扛起防控主体责任，严格排查办公场所聚集性风险，同时安全有序推动复工复产，有关部门也要积极为企业解决实际困难；商业企业在疫情考验下要创新线上销售模式，满足居民消费需求，尤其要积极联系生产企业，做好产销对接，保障防护物资供应。

市委常委、统战部部长齐静带队到清华科技园、王府井百货大楼、北京城市快轨道建设管理公司、首都机场线二期西延工程项目调研，实地查看企业复工复产的措施。齐静说，国有企业在特殊时期更要体现政治担当，发挥社会稳定器作用；复工复产的同时要严格加强管理，降低输入性传染风险；要延伸查找薄弱环节，努力打造“零感染”单位。

市委常委、教育工委书记王宁带队到房山区调研，查看了北京互联网金融安全产业园、永康药业、良乡高教园学生创业园的防疫工作和复工复产情况。王宁说，当前疫情防控仍处于关键阶段，重中之重还是严防死守。安全有序是复产复工的前提和基础，对于所有单位来说，把住防疫关是眼下的头等大事，要结合自身实际，不断细化相关举措。

市人大常委会副主任、市总工会主席刘伟带队赴房山、海淀、昌平调研，查看北京长安汽车公司、海淀锦绣大地市场、林萃路下穿地铁13号线工程项目、北京福田康明斯发动机公司的疫情防控情况。刘伟说，生产企业要合理安排生产计划，确保疫情防控和生产两不误，努力夺回被疫情延误的时间。建设单位要一手抓防疫，一手抓生产，按时按质完成施工任务。

副市长张建东到爱侬家政八角店和玛氏食品（中国）有限公司调研。张建东说，家政养老服务关乎市民日常生活，人员流动性较大，企业要一手抓防控一手抓服务，要对家政服务人员的返工来源轨迹、工作活动轨迹、身体状况、居住情况等各方面清晰掌握；生产企业积极做好复工复产的同时，在疫情防控方面要下足功夫。

副市长隋振江带队到地铁16号线12标工地、中关村智造大街、清华科技园调研。隋振江说，企业要严格落实返京隔离、体温测量、日常消毒等各项防控措施，确保防控不留死角。园区要优化对多个权益主体共用楼宇的管理，全面推行员工和访客实名制，同时加强与社区防控的衔接，确保各项防控措施落实到位。

副市长卢彦带队到北京铁路枢纽丰台站改建工程的施工现场调研，了解工程复工和疫情防控落实情况。在查看了施工现场、工人食堂、宿舍后，卢彦说，要安排好返京复工人员的隔离工作，加强工人宿舍通风措施；施工过程中要严格工地分区管理，减少交叉感染风险，提醒工人戴好口罩，同时加强疫情防控的相关宣传工作。

副市长杨斌带队赴顺义区调研，查看了北京康仁堂药业有限公司、顺鑫石门批发市场的疫情防控落实情况和复工复产情况。杨斌说，本市医药企业应在确保疫情防控的同时，尽快有序复产复工，及时保证医药相关物资的供应；商贸市场等单位应注意监控实时客流量，落实一米线规定，还要做好食品安全检测工作，确保市民吃得安全放心。

副市长王红带队到安泰科技公司、安川首钢机器人有限公司生产基地和东方新天地一指遥超市调研。王红说，一线企业应进一步梳理疫情防控的重点任务，协调解决职工遇到的难点问题，要在防范疫情蔓延的细微处下功夫。随着返京职工增加，各地企业间业务交流、物资运输等情况逐渐密切，在京企业一定要绷紧弦，加大防控力度。

副市长张家明带队到北京汽车集团越野车有限公司、首钢冷轧薄板有限公司和长安商场调研。张家明说，复工复产的前提是重视疫情控制，北汽、首钢都是大国企，有序复工将对首都经济发挥压舱石、领头羊的作用。在长安商场超市，张家明现场检查了蔬菜水果等生活必需品供应情况，要求商业企业进一步加强疫情防控，有力保障市场供给。

市政协党组副书记、副主席杨艺文赴西门子（中国）有限公司调研，实地了解企业建立疫情防控岗位责任制、复工复产进度。杨艺文说，企业要确保疫情防控和复工复产两手抓、两不误，做到“防疫在前、有序复工”。针对企业面临的困难和问题，市政协相关部门会认真归纳梳理，对需要协助推进的合作项目，会统筹做好牵线搭桥工作。

（本报记者集体采写）