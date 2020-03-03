武汉疫情快速上升态势被控制

在昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋透露，全国新增确诊病例数和新增疑似病例数，近两周总体呈下降趋势，武汉疫情快速上升态势得到控制，湖北除武汉外局部暴发的态势也得到控制。

国家卫健委公布的最新疫情数据显示，3月1日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例202例，新增死亡病例42例（湖北42例），新增疑似病例141例。当日新增治愈出院病例2837例，解除医学观察的密切接触者8154人，重症病例减少255例。

湖北新增确诊病例196例（武汉193例），新增治愈出院病例2570例（武汉1958例），新增死亡病例42例（武汉32例），现有确诊病例30543例（武汉25903例），其中重症病例6872例（武汉6225例）。

截至3月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例32652例，累计治愈出院病例44462例，累计死亡病例2912例，累计报告确诊病例80026例，现有疑似病例715例。累计追踪到密切接触者663240人，尚在医学观察的密切接触者46219人。

米锋表示，3月1日，除湖北以外，全国其他省份新增确诊病例6例，新增疑似病例61例，无新增死亡病例，重症病例减少20例。全国新增确诊病例数和新增疑似病例数，近2周总体呈下降趋势。新增出院病例数呈持续波动上升，近几日在3000例上下波动。这些信息提示，武汉疫情快速上升态势得到控制，湖北除武汉外，局部暴发的态势也得到控制，湖北以外省份疫情形势积极向好，下一步要从统筹推进疫情防控和经济社会发展出发，紧紧围绕社区防控和医疗救治两个重点，由全面防控向群专结合、精准防控转变。（记者 任敏 刘欢）