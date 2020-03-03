高风险地区返回人员要主动到社区登记
昨天，国务院联防联控机制举行新闻发布会，有关负责人介绍，国家卫生健康委组织制定了人员健康管理技术方案，根据相关人员的近期旅行史、居住史、健康状况以及密切接触史等因素综合判断传播疾病的风险，将相关人员分为高、中、低风险分类管理。重点地区和高风险地区返回人员要主动到社区登记。
国家卫健委疾控局副局长周宇辉表示，社区应继续坚持网格化和地毯式管理，做好往来人员相关的健康监测、登记以及摸排等，对于重点地区和高风险地区返回人员，社区应给予高度关注，尤其要告知他们，一旦返回要主动到社区登记，“我们呼吁从重点地区和高风险地区返回的广大居民，主动地居家医学观察，发现身体不适，及时地向社区报告并及时就医。”（记者 任敏 刘欢）
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