北京新增1例新冠肺炎确诊病例
北京10区已至少连续14天无新增确诊病例
昨天，市卫生健康委通报，3月1日零时至24时，本市新增1例新冠肺炎确诊病例，6名患者治愈出院。截至3月1日24时，全市10个区已至少连续14天无新增确诊病例。
据介绍，3月1日零时至24时，本市新增1例新冠肺炎确诊病例，为确诊病例的密切接触者。3月1日，全市共有6名患者治愈出院，其中1名男性，5名女性，年龄最小的3岁，最大的56岁。
截至3月1日24时,全市累计确诊病例414例，治愈出院病例282例，死亡病例8例。现有疑似病例42例。累计确定密切接触者2728人，其中413人尚在隔离医学观察中。
确诊病例中，东城区13例、西城区53例、朝阳区71例、海淀区63例、丰台区42例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员25例，境外输入人员2例。平谷区尚未有病例。
确诊病例中，男性病例200例，占48.3%，女性病例214例，占51.7%；年龄范围为6个月至94岁。
截至3月1日24时，平谷区自有疫情以来无报告病例，延庆区、门头沟区、怀柔区、顺义区、东城区、密云区、石景山区、大兴区、房山区已至少连续14天无新增确诊病例。（记者 贾晓宏）
疾控提醒
目前疫情形势仍然复杂严峻，丝毫不能松懈大意。特别提示各单位要加强后勤、物业、食堂、保安、保洁、维修维护等人员健康管理，及时掌握返京来京人员情况，认真做好来京后14天医学观察，加强防疫知识培训。避免人员聚集现象，及时观测体温，如有发热、干咳等症状要及时到发热门诊就诊。市民朋友可通过百度地图、高德地图等导航系统指引，选择附近的发热门诊。
1日新发病例活动小区或场所
海淀区 西北旺（地区）镇唐家岭新城T05小区
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