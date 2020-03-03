养老机构老人就诊返回后需隔离观察14天

“养老机构是疫情防控的一个重要场所。”中国疾控中心环境所所长施小明2日在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，养老机构老人出现不适去医院就诊后，回到养老机构应先隔离观察14天，没有异常后方可入住；新冠肺炎老人治愈后需返回养老机构的，也应隔离观察14天，没有异常后方可入住。

施小明介绍，没有新冠肺炎病例的养老机构，需要重点做好四方面工作：一是加强护工、在院老人和管理人员的体温检测，防止输入性病例；二是加强对老人，尤其是患有慢病老人的健康管理；三是当老人出现不适时，养老机构应及时与老人及家属沟通，达成一致后通过机构内医务人员处置，电话求助医疗机构，请医疗机构的医生出诊或者拨打120急救电话就医，也可由家属送医，有条件的或者有入住服务协议的由养老机构人员陪同就医；四是在医疗机构就诊后返回到养老机构，无论是老人还是陪同人员都需要隔离观察14天，没有异常后，方可入住或者工作。

对于有新冠肺炎病例的养老机构，他说，除了上述要求外，还需做好三个重点工作：一是一旦确诊，应立即把疑似病例或确诊病例送到定点医疗机构就诊，同时做好密切接触者隔离；二是养老机构需同时上报上级有关部门，在当地卫生健康和民政部门指导下开展相关工作；三是新冠肺炎老人治愈后需返回养老机构的应当隔离观察14天，没有异常后方可入住。（记者陈海波）