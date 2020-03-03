中国职工国际旅行社总社与Will Go共同发起“聚爱共守·平安相见”防疫物资公益捐赠活动

为贯彻落实全国总工会及国家体育总局疫情防护期间大力推广居家科学健身，保护职工健康的有关工作部署，在疫情防控关键之际，中国职工国际旅行社总社与Will Go积极履行社会责任，共同发起“聚爱共守 平安相见”向一线职工捐赠防疫物资公益活动，活动旨在助力企业安全有序复工复产，守护一线职工生命安全和身体健康。

据了解，本次活动采取公益捐赠与线上运动会相结合的形式，通过平台向一线职工捐赠防护用品，企业只需在Will Go平台登记相关信息，即可参与活动领取防护用品。同时，活动通过“互联网+”运动新模式，向职工推送适宜居家和工作之余的工间操、健身操等视频课程，培育职工健身习惯，提升身体素养，提高活动的趣味性与互动性。

该活动的推出，为一线职工的生命安全和身体健康提供保障，同时，活动对于企业稳定劳动关系，促进复工复产，传播企业文化搭建了良好的平台，有效稳定了和谐的企业员工关系。