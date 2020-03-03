美洲新冠肺炎疫情继续扩散

新型冠状肺炎疫情进一步在美洲国家扩散。多米尼加政府1日宣布确诊该国首例新冠肺炎患者，厄瓜多尔和加拿大报告的病例数继续增加；美国出现第二例新冠肺炎死亡病例。

多米尼加公共卫生部长拉法埃尔·桑切斯3月1日在新闻发布会上说，该患者为一名62岁的意大利游客，2月22日入境多米尼加时没有任何症状，但两天后开始出现发烧、咳嗽以及全身不适等症状。

桑切斯表示，该患者曾入住东部地区一家酒店，那里海滩度假村云集，是多米尼加的主要旅游区。患者目前在首都圣多明各一家军队医院接受隔离治疗，状况稳定。

厄瓜多尔卫生部长卡塔利娜·安德拉穆尼奥1日在新闻发布会上称，该国确诊新冠肺炎病例增至6例。新增的5例病例均为该国首例确诊患者的亲属。由于这5人目前症状较轻，厄卫生部门要求他们居家隔离，并接受医务人员治疗和流行病监测。

厄瓜多尔卫生部2月29日宣布确诊首例新冠肺炎患者，这名70岁女性患者2月14日从西班牙首都马德里返回厄第一大城市瓜亚基尔，目前病情危重。

据加拿大政府公布的消息，截至3月1日，加拿大新增新冠肺炎病例4例，累计确诊病例达到24例，其中安大略省15例，不列颠哥伦比亚省8例，魁北克省1例。

美国华盛顿州卫生官员当地时间3月1日晚宣布，美国的第二例新冠肺炎死亡病例为一名70多岁的男性，此前有潜在的健康问题，并在柯克兰的一家医疗中心接受治疗。

美国2月29日首次公布的新冠肺炎死亡病例是在同一医疗中心就诊的一名50多岁男子。据美国疾病控制和预防中心发布的消息，截至当地时间2月29日16时，美国确诊病例已升至69例。（据新华社 参与记者：苏津、郝云甫、李保东、吴晓凌、长远）