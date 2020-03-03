农时贵如金，耕地不能歇

“到了惊蛰节，耕地不能歇。”二十四节气中的惊蛰即将到来。当前，春耕备耕已从南到北陆续展开。面对今年疫情防控的新情况，更要不失时机抓好春季农业生产，保障好14亿人的“米袋子”和经济社会发展大局。

农业受天气和气候影响，必须按季节和农时安排才能有好收成。农业与工业不同，工业生产推后了，追一追、补一补就能赶上，但农业是“人误地一时，地误人一年”。

今年春耕备耕，受交通限制和人员流动不畅影响，部分农资企业尚未复产复工，农资到村到店难，一些地方农民下田和农机上路难，农业用工贵、用工难也比较突出。迫切需要在做好防疫的基础上，抓紧解决突出问题，确保不误农时。

抓好当前农业工作，要做到春耕生产不等待、不观望、不冒险。在严格落实分区分级差异化疫情防控同时，无疫情或者疫情较轻的地方抓紧进行春耕备耕，即使是疫情最重的湖北和疫情较重的省份，也要根据实际情况组织农民开展农业生产。在做好防护的前提下，引导农民分散下田、不扎堆，组织农技人员做好“线上+线下”服务和指导。

聚焦堵点难点，解决人、钱、农资三个关键问题。推动农资生产企业加快复工复产、经营门店尽快开业，建立点对点保供运输“绿色通道”；加强对规模经营主体的帮扶引导，推广“一站式”生产托管服务；尽快将已下达的中央、省财政支农惠农资金拨付到生产经营主体和龙头企业，相关补贴及时发放到农户。

今年的春耕备耕是一场大考，是对干部作风的检验。各地相关部门和干部要俯下身子、沉下心来，倾听和解决农民关切。要建立协同配合和应急处置机制，强化省际间协调配合；还要用好热线电话等反映问题的渠道，以高度的责任感和细致的工作来点对点解决，力戒形式主义，真正让每一条热线直通民心。

农时贵如金。辛勤耕耘才能不负春光。夏秋之时的收获将是检验春耕备耕最有效的试金石。（记者于文静）