河北省抗旱春灌工作全面拉开序幕
记者从河北省水利厅了解到，该省灌溉面积最大的地表水灌区——河北省石津灌区3月1日正式通水，标志着河北省抗旱春灌工作全面拉开序幕。
据介绍，2019年河北省平均降水量443毫米，较常年偏少17%。今年以来，河北省旱情有发展的趋势，抗旱保春播、保夏收任务艰巨。
根据春耕生产需要，这次春灌，石津灌区计划从岗南、黄壁庄两座水库共引水3.8亿立方米，放水时间预计持续60多天，灌区下游石家庄、衡水、邢台、沧州等市的130余万亩农田将得到有效灌溉。
春灌前，通过网络，石津灌区发动用水户对1.5万条支斗农渠进行了排查整治，及时清理了渠内树木、柴草、垃圾等杂物。在增加警示牌、警示标语的同时，增设摄像头、高音喇叭，远程监控，喊话劝离近渠人员，通过微信群、电视、电话、广播等方式向沿渠村镇、学校、居民等进行防溺水和水质保护安全教育。通水时，将尽量减少巡查人员数量，加密巡护次数，增加应急物资、防疫用品储备，确保渠道巡护和疫情防控任务得到有效落实。（记者郭雅茹）
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