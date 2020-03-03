非常举措，激发信心动力——相关部门春耕备耕政策释放新信号

农时贵如金。当前春耕备耕进入关键阶段。全力组织春耕生产、畅通农资运销最后一公里、积极供水保春灌……面对新冠肺炎疫情的严峻考验，农业、财政、交通等相关部门在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时，纷纷出台非常举措，加大粮食生产政策支持力度，确保不误农时，保障夏粮丰收。

粮草先行，畅通农资运销最后一公里

“多亏政府帮助把肥料运了进来，业务员也能开车出去洽谈种子采购。”安徽淮南市寿县创新粮食种植专业合作社理事长陈祥胜说，前段时间疫情防控形势严峻，部分乡村道路管控严格，农资车无法正常出入。但农时不等人，紧急时刻，当地政府及时给农资车发放了通行证。

受疫情影响，今年种子、化肥、农药等生产经营出现不同程度受阻，部分农资企业尚未复工复产，农资运销最后一公里受阻，难以进店进村。

为保障农资供应，国家发展改革委等16部门联合印发通知，要求有力有序有效推动化肥及其原辅料生产企业复工复产，努力增加春耕前化肥产量，保障化肥等农资及原辅料运输畅通。农业农村部等也把化肥、农药等农资纳入国务院联防联控机制生活物资保障范围。

打通运输梗阻，确保农资运输畅通对保春耕至关重要。近日，湖南、贵州、广西、安徽、四川等地均发出通知，要求畅通省内交通、流通，做好农资调剂调运，保障春耕生产。

“从全国来看，所有国省道运行基本畅通。但现在部分道路尤其是乡村道路封闭，农业生产物资等运输过程还存在一些‘堵点’。”交通运输部有关负责人说，交通运输部、农业农村部日前联合印发紧急通知，要求各地交通运输、农业农村部门坚持问题导向、精准服务，依托相关行业协会，加强供需对接，联合制定春季农业生产物资运输保障方案。

他说，各地交通运输部门要全面落实疫情防控期间免收车辆通行费政策，将春季农业生产物资和农机具转运纳入应急运输绿色通道政策范围，确保物资和农机具运输车辆不停车、不检查、不收费，优先通行。

不误农时，全力组织春耕生产

广西桂林市临桂区中庸镇种粮大户李龙见流转1300亩土地种植优质水稻，目前正准备育苗。“虽然有疫情，但政府工作力度大，我相信今年生产不会受到大的影响。”他说。

春耕备耕正从南到北陆续展开。为了抓早抓好春耕备耕，农业农村部通过分类分区精准施策，指导无疫情或者疫情较轻的地方不误农时抓好抓紧春耕备耕。“湖北及其他疫情较重的市县也要在做好严格防控前提下开展春耕生产，做到不误农时。”农业农村部部长韩长赋说。

据农业农村部农情调度显示，今年夏粮生产基础较好，冬小麦播种面积3.32亿亩，目前墒情和苗情有利。但夺取丰收还要过“倒春寒”、病虫害、“干热风”等关口。韩长赋说，当前越冬作物田间管理已全面展开，各地要抓住关键农时季节，积极开展田间管理。组织农技专家采取多种方式开展指导服务，推动技术措施落实到田，确保夏粮丰收。

冬春也是动物疫病高发期，他提醒密切监测非洲猪瘟、高致病性禽流感等疫情，快速规范处置新发疫情，妥善解决防疫人员进村难、疫苗采购运送受阻等问题，确保集中免疫等防控措施落实落地。

各级财政部门也及时为春耕生产提供资金保障。中央财政通过农业生产救灾资金，支持水稻、小麦等农作物重大病虫害和草地贪夜蛾防控，对湖北省适当倾斜并对其蔬菜病虫害防控适当支持。

据辽宁省财政厅相关负责人介绍，今年在春耕备耕资金的安排和使用上，主要聚焦春耕生产需要。针对辽宁春播时间短、季节性强的特点，也提前做好基础工作，提出资金分配方案，确保支农资金在最短时间内下达到市县。

对种植、养殖大户来说，最重要的是得到金融支持的“及时雨”。为充分保障农业生产重要物资供应，农发行为企业开辟春耕绿色通道，今年截至2月27日共发放种子、化肥、农机装备等农资农技贷款30亿元，发放高标准农田建设、农村土地流转及规模化经营贷款45亿元。国家农担公司减免农业信贷担保相关费用，为省级农担公司支持新型农业经营主体春耕备耕吃下“定心丸”。

水利、气象发力，为春耕生产“保驾护航”

位山灌区是山东省最大灌区。灌区工作人员赵伟近日已去渠道上看了好几趟供水灌溉情况。直到这条渠道供水覆盖的近17万亩耕地基本灌溉完成，她才长舒了一口气。

“我们当地种植的是冬小麦，这个时节浇灌好‘返青水’对冬小麦生长至关重要。”山东聊城市位山灌区副主任秦月成说，今年在加强疫情防控的同时，灌区通过早引抢蓄、轮续结合、井渠并用、错峰灌溉、分批灌溉等措施，提高水资源利用效率，确保服务春耕保春灌。

春节刚过，水利部就指导各地全力做好春耕灌溉准备。2月中下旬黄河下游冬小麦进入返青阶段，春耕灌溉用水量迅速增加。水利部指导黄河小浪底水利枢纽工程从2月11日起不断加大下泄流量，为下游春耕灌溉提供充足水源。目前我国各地春耕灌溉有序开展，湖北各有关灌区都在制定春耕灌溉供水计划。

气象也发挥着越来越重要的作用。2月25日中央气象台发布今年首期春耕春播气象服务专报，全国春耕春播气象服务工作全面启动。针对今年春季农业生产实际，各地各级气象部门积极拓展服务内容和方式，提升气象服务科技支撑能力。广西气象部门研发的天气指数模型已应用到决策材料制作中，其自动生成的甘蔗机械收割天气指数分布图可为全区未来十天的收割作业提供科学依据。

“搞好春耕生产，不仅能赢得全年粮食丰收主动权，对打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会也意义重大。相关部门齐心协力支持春耕生产，释放出越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全的坚定决心！”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆说。（记者胡璐、于文静、魏玉坤、申铖、高敬、侯雪静、王优玲）