内地全力保障港澳物资供应

清晨6时许，天还蒙蒙亮，广东珠海拱北口岸东侧出境客车通道已经排起了长龙。在这里，每天有满载新鲜蔬菜瓜果、鲜活农畜渔产的货车接受通关查验，而后有序驶向澳门。

一直以来，内地全力保障向港澳地区供应农产品和水电资源，可谓“风雨无阻”。即便在当前新冠肺炎疫情的影响下，内地仍多管齐下为港澳居民守护“菜篮子”与水电安全，可谓“患难见真情”。

稳产保供物资足

“我们出口的肉鸡，经过排酸、预冷处理，品质好、口感好，深受澳门消费者喜爱。”谈及对澳门的鸡肉供应，珠海粮油食品进出口有限公司斗门鸡场场长陈俊贤一脸自豪。即使疫情当前，鸡场的员工依然每天在忙碌，准备着供应澳门的鸡肉。

根据澳门配额指标，珠海粮油食品进出口有限公司平均每天输出澳门生猪30头，冰鲜鸡7.5吨，各类蔬菜40吨不等，确保了澳门市场货源充足，物价平稳。60年来，该公司承担供应港澳生鲜农产品的任务从未间断。

统计显示，自1月24日至2月下旬，珠海供港澳生鲜农产品输出达350车次，其中供澳的鲜活农产品包括冰鲜鸡约200吨，活猪约700头，新鲜蔬菜约1050吨，新鲜水果达34吨；输出香港的熟食鸡为180吨。

在广东深圳，长期承担着蔬菜供港的任务。每天从深圳文锦渡口岸出境的新鲜蔬菜、水果、活畜禽和冰鲜禽占到香港市场的80%以上。香港市民称这条供应路线为“绿色生命线”。在深圳龙岗海吉星农贸批发市场和白泥坑社区，47家供港菜生产加工出口企业集中于此。尽管疫情期间人手不足，但员工们依旧加班加点忙碌着，以保证新鲜蔬菜及时向香港输送。

有序通关效率高

为了保障新鲜的农产品尽早运输至港澳，深圳、珠海海关实施了从源头到加工再到出口全过程监管，在口岸区加强疏导、保证车流畅通，力求高效又安全。

深圳海关采取“口岸集报清单+属地月报单”的通关模式，在文锦渡口岸开辟供港食品绿色通道，优先查验，确保供港果蔬“当日组货、当日申报、当日出口”，为企业争取时间，实现新鲜水果蔬菜供港零滞留。

“深圳海关优化供港蔬菜的申报、管理模式，给蔬菜加工企业带来了极大的便利。”深圳市文兴行农产品公司的陈宗奇说，“我们当天出口的蔬菜，很快就能出现在香港市场，供香港市民选购。”

在珠海，拱北口岸所属的闸口海关也不断深化通关服务，通过推行“一次申报”“查检合一”等通关改革作业模式，实现出口货物“即到、即审、即验、即放”快速通关。“我们的检测不仅要快更要安全。”闸口海关监管五科副科长胡本钢说，现在每天经拱北口岸运往澳门的蔬菜约40车，基本上保持稳定的供应。该关持续对供澳鲜活产品做好检测工作，同时严格审核供货证明、检疫证明、疫病检测报告等材料，严防不合格食品输出澳门。

水电供应检测严

“疫情当前，更要以最严标准进行水质检测和处理，切实加强水源地保护，保质保量给香港和深圳、东莞供水。”深圳市委书记王伟中日前在视察广东粤港供水有限公司时作出了相关指示。

粤港供水深圳部负责人刘明健表示，根据公司制定的疫情防控应对等6个预案、方案，他们要对工程进水口、主要供水口每小时进行一次水质观测，每天要对工程管理及保护范围巡查一次以上。根据监测结果，自1月23日以来，该供水工程日均对香港和深圳、东莞供水量近500万立方米，水质指标检测结果全部正常，疫情没有对三地供水水质和水量造成影响。

为确保对澳门供水安全，珠海制定了《关于加强供水水质安全的工作指引》，发出《关于加强原水水质监测工作的通知》，从供水源头到水龙头，在原水抽取、制水处理、管网输配、小区供水的每一个关键点都提出了明确要求，采取细致措施。对竹银水库、竹洲头泵站、平岗泵站、竹仙洞水库等主要供水水源点，珠海市相关部门专门配备检测原水余氯和微生物的设备，增加余氯、微生物等检测指标，加密监测频次，检测人员都接受了专项培训。

为保障疫情期间对香港的稳定供电，并最大程度减少人员流动造成的交叉感染，大亚湾核电站不少工作人员持续奋战在供电抗疫一线，有的直接吃住在基地、数十天不回家，只为确保电力稳定供应。