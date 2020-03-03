新冠肺炎病患在美国、欧洲、西亚、东亚等多国多地陆续出现。疫情一度凶猛来袭的中国却越来越从容有序。“中国为世界防控疫情赢得了时间”，世卫组织总干事谭德塞在德国慕尼黑安全会议上说。

截至3月2日21时16分，累计治愈出院病例数44531例。在习近平总书记亲自指导、亲自部署下，各级党委和政府积极作为，同时间赛跑，与病魔较量，形成抗击病魔的强大合力。进入防治关键时期的中国，已经信心坚定地等待着最后胜利的曙光。

“得了新冠肺炎，应该第一时间吃中药。”在武汉社区一线，中国工程院院士、国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情专家组共同组长仝小林关切而自信地对病人说。

17年前，中医药就在抗击非典中发挥了重要作用，让世界认识到了中医药的作用与力量。在此次抗击新冠肺炎疫情中，中医防治疫情则“从参与者变成了主力军”，中国工程院院士、国家卫生部疾控组顾问、新冠肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关专家组专家张伯礼说。

中医药全程参与此次疫情的防治工作，全程发挥作用，彰显了中医药的特色和优势。春节前夕，国家中医药管理局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组成立，负责指导各级各类中医医院按照“依法依规、属地管理”的原则开展防控工作，组织中医药专家积极参与医疗救治工作。目前，全国中医药系统已向湖北派出近3000人参与疫情救治，湖北地区确诊病例中医药参与率达75%以上，其他地区超过90%，疗效显著。

中医药的特色和优势正在于辨证施治，根据疾病的不同发展阶段，因人、因时、因地，三因制宜确定相应的治疗方法，仝小林院士说。武汉归来的首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉则认为，急症治疗是中医真正的优势。国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室共同发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》的中医治疗部分，明确强调“辨证论治”，要求根据患者病情轻重列出症状不同表现，开出相应方剂。在临床治疗中，据此方案筛选出的中药复方“清肺排毒汤”，就显示了良好的疗效。

“中国的方法是我们目前唯一知道被事实证明成功的方法。”“面对一种未为人知的新型病毒，中国采取了恢宏、灵活和积极的防控措施，古老的方法加以现代化的科技，产生了更大的效果和产出。”世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在中国-世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组记者会上发言说。

中医药是中华民族的瑰宝，是5000多年文明的结晶，是中华优秀传统文化的重要载体。2500多年前编成的诗歌总集《诗经》中就记载了130多种植物。2000多年前丝绸之路开通以后，中医和造纸、冶铁等经中亚传播至世界。历史上，中国人民依靠中医药治疗了很多疫病。仅新中国成立后就有多次：上世纪五六十年代治疗乙型脑炎，上世纪90年代治疗出血热，2003年抗击非典……中医药都功不可没。

副作用小，疗效好，价格便宜，中医药以其在疾病预防、治疗、康复等方面的独特优势受到许多国家民众广泛认可，在促进文明互鉴、维护人民健康等方面发挥着重要作用。中医，还有藏医、蒙医、苗医、瑶医……都是中华民族对世界文明的贡献。中华民族伟大复兴，必然内涵中医药的振兴。对祖国中医药的自信也是坚定的文化自信的一部分。

要坚持中西医结合，中西医并重。当前，中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机。3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时，明确要求“坚持中西医结合、中西药并用”。坚决打赢这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战，广大中医药工作者要增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。

（作者为本报评论员）