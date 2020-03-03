救治我们同一战壕的兄弟！

颅内动脉瘤破裂出血！

第一时间紧急救治！

集结顶尖专家会诊！

一场惊心动魄的救治，发生在武汉抗疫一线，只不过这次救治的对象是援鄂抗疫的医护人员。

2月22日16时许，正在武汉市江汉区武展方舱医院工作的海南省中医院护士小陈，突然头痛、恶心、呕吐。颅脑CT检查发现，小陈左侧颞叶小水肿并伴有蛛网膜下腔出血，可能为颅内动脉瘤破裂出血。

这是一种死亡或病残的危险极高的病，约1/3的病人会当场死亡。即使幸存下来，动脉瘤破裂后发生再次破裂的危险极大，如果不针对动脉瘤进行治疗，多数病人会在两年内死亡，是名副其实的冷血杀手。

小陈被第一时间送到武汉协和医院，进行颅脑CTA检查和肺部CT检查，确诊为大脑中动脉分叉处动脉瘤，直径达6—7毫米。经过详细的麻醉评估、手术讨论，当晚，在武汉协和医院的3D复合手术室，历时两个多小时，小陈颅内的动脉瘤被成功栓塞，分支血管引流通畅。很快，小陈从全麻中苏醒过来，肌力和四肢活动正常。

手术效果怎么样？还能重返工作岗位吗？小陈的病情牵动着社会各界。“我们一定尽最大努力，用最好的治疗方法，挽救我们同一战壕的兄弟！”2月24日18时，在北京天坛医院神经外科脑血管病专业组专家赵元立和武汉协和医院神经外科主任赵洪洋主持下，一次全国神经外科领域多位顶级专家参加的网络会诊准时开始。

参加会诊的专家可谓“星光熠熠”：中国科学院院士、国家神经系统疾病临床医学研究中心主任赵继宗，中华医学会神经外科学分会主任委员、北京天坛医院神经外科主任王硕，中华医学会神经外科分会候任主委、复旦大学附属华山医院副院长毛颖，中国医师协会神经介入专业委员会主任委员、宣武医院神经外科主任张鸿祺，中华医学会神经外科分会介入组委员、北京天坛医院神经介入中心首席专家李佑祥，海南省人民医院党委书记赵建农，武汉协和医院神经外科主任赵洪洋，武汉协和医院神经外科副主任姜晓兵，武汉协和医院神经外科胡学斌。

会诊开始后，首先由小陈的主刀医生胡学斌汇报病史、详细的治疗过程以及目前的康复情况。

专家们一致认为，武汉协和医院前期的治疗非常及时而且效果很好，目前患者恢复情况也证明了这一点。

针对小陈的实际情况，专家们提出以下建议：持续监测血压和生命体征；近1—2周仍要重点关注可能出现的缺血和出血并发症，特别是脑血管痉挛导致神经功能障碍，或者夹层所致假性动脉瘤短期再增大甚至再出血的风险；暂时不宜长距离转运；全身检查，考虑一些先天或者少见因素引起的动脉瘤，以及多发动脉瘤的可能性等。

专家们认为，对小陈的治疗，极大地鼓舞了抗击疫情一线白衣战士们的士气，在紧急、艰苦的环境中体现了中国神经外科的高超水平。“感谢各地医务工作者坚持一线，我们要做武汉抗击疫情一线的坚强后盾。”赵继宗说。