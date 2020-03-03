受新冠肺炎疫情影响，中国经济面临压力，但中国继续坚持对外开放，各地各部门在不同层面陆续推出扩大开放的利好政策，为保障中国经济和全球经济稳定提供了有力支撑。

2月14日，中国人民银行等四部门联合上海市人民政府出台《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》，提出30条具体措施，涉及科创企业、理财子公司、保险资金投资新方向、人民币利率期权衍生品、临港新片区金融先行先试、投资贸易自由化便利化等多方面内容。这充分表明，扩大金融业对外开放是中国长期坚持的政策导向，开放的力度和节奏不会受到疫情影响。

2月18日，商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，力争把疫情对商务发展的影响降到最低，通知涉及诸多方面：如支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产；稳妥有序推进共建“一带一路”重大项目；简化对外经贸管理程序，引导企业无纸化申领进出口许可证件；加强出口信用保险支持；积极应对境外贸易限制措施，稳定外资企业信心；指导自由贸易试验区加快改革开放创新试点。

此外，中国还推出一系列改善营商环境的政策组合，如采取减免企业税费、增加财政支出、向金融系统注入流动性、承诺减少审批事项和流程等措施。

当前，尽管疫情给中国经济带来一定的压力，但许多外资巨头认为影响是短期的，对中国市场仍充满信心。2月中旬全球知名投资管理公司橡树资本的全资子公司——Oaktree（北京）投资管理有限公司成为疫情防控期间在京落户的第一家顶尖美资私募机构，显示国内金融营商环境对外资机构具有很强的吸引力，公司对中国经济和资本市场持长期乐观态度。特斯拉上海工厂正扩张产能，带领其产业链上多家企业纷纷赴华投资。美国食品巨头百事公司斥资超7亿美元加码中国市场……

疫情阻挡不了中国扩大开放的步伐。中国主动顺应经济全球化趋势，坚持打开国门搞建设，实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折，开放已经成为当代中国的鲜明标识。中国主动扩大对外开放和积极参与经济全球化，不仅发展了自己，也造福了世界。站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。

越开放，越发展。展望未来，中国在全球供应链、产业链的重要地位不会因为疫情影响而改变，中国将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。值得一提的是，中国的产业结构在调整，新的经济发展业态正形成，互联网经济、大数据、云计算、5G、新能源、高端制造业、远程医疗、线上教育等领域仍有许多新的发展机遇。抓住机遇，化危为机，中国将在扩大开放中继续与世界实现共同发展。

（作者为对外经贸大学金融学院副教授）