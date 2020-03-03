抗击疫情，各民主党派在行动。

1月30日，民建成员、北京朝阳医院医生唐子人和同事们顺利接手武汉协和医院西院两个隔离病房，他告诉同事：“万众一心，就没有克服不了的困难。”2月8日，民革党员、大连医科大学附属第二医院急诊科医生隋韶光星夜驰援武汉雷神山医院，他说：“哪里需要我，我就在哪里”。

致公党党员、华中科技大学附属协和医院医生陈向东较早制定了全国麻醉科应对新冠肺炎的指导标准，并推动湖北省黄冈市蕲春县发布了应对新冠肺炎的举措。台盟成员、湖北省汉川市人民医院医师钟国祥家族中有5名医务工作者，都奋战在抗击疫情一线。“我们一家人要整整齐齐站好岗，为抗击疫情作出应有贡献。”钟国祥说。

面对疫情，各民主党派中央积极行动，把做好疫情防控作为当前最紧迫、最重要的政治任务，以实际行动践行中国特色社会主义参政党的使命担当，诠释着民主党派是同中国共产党风雨同舟、共克时艰的好参谋、好帮手、好同事。

发挥人才优势

奔赴抗疫一线

民主党派作为以知识分子为主体的参政党，许多成员是医疗卫生领域的专家学者和医务工作者。他们迎难而上，写下请战书、请愿书，义无反顾奔赴防疫一线……

1月24日晚，正在准备年夜饭的上海市光华中西医结合医院护理部副主任、民盟成员周萍看见群里发布消息，称要抽调医务人员去支援武汉，她第一个报名，“我有能力，也有义务。”周萍说。

出征前，周萍剪掉了春节刚烫的过肩长发，虽然有些不舍，但周萍没有犹豫……在武汉，由于每天穿戴防护装备时间长，周萍脸部、鼻梁等处的皮肤，已被口罩、护目镜压破，裂开很多细小的血口……

2月3日下午，一个月没有离开工作岗位的武汉市第六医院重症医学科主任、农工党党员朱国超请了3小时的假，去接回治愈出院的丈夫王更生。朱国超说，每次看到重症病人呼吸窘迫的样子，听到管床医生告知丈夫、婆婆病情加重之时，她都感到心力交瘁，只能给自己打气：“绝不能倒下！”

新冠肺炎疫情暴发以来，各民主党派人士有的逆向而行奋战在医院，有的在其他岗位上默默付出；他们用自己的一言一行为民生出力，为祖国分忧。

据不完全统计，截至2月25日，共有6万余名民主党派医卫工作者奋战在全国各地抗击疫情战线上。其中，民革党员3200多人，民盟成员9900余人，民建成员1900多人，民进成员5300余人，农工党党员26000余人，致公党党员1900多人，九三学社成员12300余人，台盟成员100余人。

发挥智力优势

积极建言献策

参政议政是民主党派的基本职能。疫情防控的关键时期，各民主党派发挥人才荟萃、智力密集的优势，围绕科学防治新冠肺炎、积极应对疫情对国内经济的冲击、修订完善相关法律法规等方面出主意想办法、建真言献良策，为党和政府科学决策提供参考。

据不完全统计，疫情暴发以来，各民主党派中央直接向中共中央、国务院报送意见建议22篇，向全国政协和中央统战部、教育部等部门报送的社情民意信息共计1700余件，有的立即得到相关部门采纳，为打赢疫情防控阻击战贡献了力量。其中，不少建议得到中央领导同志批示。

如民盟中央提出的“关于提高政策针对性有效性，帮助中小企业渡过难关的建议”、民进中央提出的“关于将环卫、供水污水、垃圾处理单位纳入疫区防疫物资统筹调配体系的建议”、九三学社提出的“关于统筹疫情防控与脱贫攻坚的建议”、致公党中央提出的“关于打好社区防疫战 夺取战‘疫’彻底胜利”的建议等，都为决策提供了重要参考。

也有不少建议成为有关地方和部门制定政策措施的参考。例如，民革中央围绕疫情防控工作中的重点、难点和人民群众反映强烈的热点问题建言献策，提出的“关于临时取消机动车按尾号限行的规定”被北京市政府采纳；民建中央发挥界别优势，围绕“特殊时期尽快出台中小企业扶持政策”等内容积极建言献策，有的得到有关部门采纳。

发挥组织优势

踊跃捐款捐物

民主党派的各级组织和广大成员还活跃在物资保障、科研攻关、民生供应、基础预防等各个方面；他们全力以赴与疫情竞速，为打赢疫情防控阻击战作出了贡献。

1月30日下午2点半，由民盟上海市委会紧急筹措的防疫救护物资打包装车；车辆从上海长宁区出发奔赴湖北省黄冈市；车上“心系黄冈、共抗疫情”的标语温暖人心……

1月26日，九三学社中央委员、奇虎360科技有限公司董事长周鸿祎宣布：公司将捐赠医疗物资支持湖北抗疫。为此，公司调动国际业务线，在全球范围内积极寻找稀缺医疗物资和厂商资源，累计采购和捐赠物资1500余万元。

疫情发生以来，各民主党派中央动员各级组织、所属团体、基金会以及个人，筹措捐赠口罩、医用手套、防护服、护目镜等各类物资，同全国人民一道汇聚成众志成城、齐心协力的强大洪流。据统计，截至2月25日，民主党派各级组织和广大成员共捐款17.7317亿元，捐赠各类物资折合人民币25.7438亿元。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 06 版）