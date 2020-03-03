坚持两手抓 夺取双胜利

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，明确提出统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重点任务和重大举措，为我们打好打赢疫情防控阻击战、实现全年经济社会发展目标任务，指明了努力方向、提供了根本遵循。如何落实分区分级精准复工复产？如何全面强化稳就业举措？如何不失时机抓好春季农业生产？本版今起推出“统筹做好经济社会发展各项工作”系列评论，探讨如何有序恢复生产生活秩序，把疫情对经济社会发展影响降到最低。

——编 者

面对疫情带来的挑战，我们首先要理性认识，坚定信心，不被问题和困难吓倒

密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，做好应对各种复杂困难局面的准备

多个省区市下调重大突发公共卫生事件应急响应级别，湖北以外省份新增确诊病例减少，全国规模以上工业企业复工率逐步提高……当前，全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展正在加快恢复。疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和经济社会发展，成为摆在我们面前的一个挑战。

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记明确提出了统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的8点要求。科学的研判、合理的谋划、精准的部署，为进一步统筹做好经济社会发展各项工作指明了努力方向、提供了根本遵循，坚定了全党全国打赢疫情防控阻击战、实现经济社会发展目标的必胜信心。各级党委和政府要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做到两手抓、两不误，把时间抢回来，把疫情造成的损失补回来，坚决完成全年经济社会发展目标任务。

面对疫情带来的挑战，我们首先要理性认识，坚定信心，不被问题和困难吓倒。应该说，这次疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。但也应看到，中国是个大国，韧性强，潜力大，回旋余地大。我们有约百万亿元规模的GDP，有世界上最大规模的中等收入群体，有超过1亿个市场主体，有全球最完整的产业链，这些都是我们经济社会发展的“家底”。综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变也不会变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。只要我们变压力为动力、善于化危为机，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展目标任务。

面对疫情冲击，我们也必须严阵以待。宏观上看，我国发展处于“三期叠加”之时，面临的风险挑战上升，再叠加这次疫情影响，增加了经济运行的不确定性，做好经济社会发展工作难度更大。从微观上看，住宿、餐饮、旅游、娱乐、客运等消费需求，疫情过后才能恢复。而受疫情影响最大的行业，是传统服务业和劳动密集型制造业，其中多数都是中小微企业，承受风险和冲击的能力不强，目前还面临营业收入减少、员工复工率不高、租金税费压力较大、企业运营成本增加等困难。在这样的情况下，尤其需要密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，做好应对各种复杂困难局面的准备。

这段时间，为推动复工复产、解决企业困难，各地各部门纷纷出台有力政策。财政部联合多部门首次实施专项再贷款与财政贴息，企业实际融资成本有望降至1.6%以下；福建厦门包机包车包专列接员工返程，实现“出家门上车门，下车门进厂门”；江苏苏州对承租国有资产类经营用房的中小企业一个月房租免收、两个月房租减半……可以说，相关举措针对性很强。而生长点也在萌发，新动力也在聚集。有学者在讨论疫情会给经济社会带来什么变化时提出，一些企业会浴火重生，一些行业会破茧化蝶。远程协同办公软件迎来新机遇、5G商用加速推进、网络视频步入发展黄金时期、医疗健康网络应用蓬勃发展……可以说，危机与风险也蕴含着机遇。

当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。加强疫情防控这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧。准确分析把握疫情和经济社会发展形势，紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，我们就一定能战胜疫情，确保全面建成小康社会圆满收官，顺利实现第一个百年奋斗目标。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 05 版）