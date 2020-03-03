在武汉小药药医药科技有限公司的药品仓库，机器人分拣车间一直忙个不停，十几位车间工作人员不断将药品从机器人送来的货架上分拣到不同的筐里，分拣好的药品通过输送线送到合台，合台的工作人员再对药品信息进行核对，确认无误便可打包，将它们输送到武汉市内各个药店。

“我们大概经营了一万五千种医用物资，供应武汉近3600家药店。”武汉小药药医药科技有限公司仓储经理张亚光说，如今，每周一武汉市的许多药店都会给小药药企业一个主要采购计划，周四药店还会做一次补货计划。

在新冠肺炎疫情防控期间，武汉各药店的需求量和需求种类增多，“现在我们仓储里的员工分为两个班次，早上八点半到晚上八点半是白班，晚上八点半到早晨八点半是夜班。”张亚光说，目前仓储里200多人每天都在轮流上岗。

按照往年惯例，大年三十至正月初六，小药药公司的药品仓库都会封仓，不再向市内各药店发货。1月23日武汉关闭离汉通道，1月24日凌晨5点，张亚光接到公司电话，“武汉要建一座专门收治新冠肺炎患者的医院，需要一批口罩、碘伏、消毒水，需要人到公司的仓库去支援。”

通话一结束，张亚光立马召集了仓储部门的9位员工返岗，有的员工离仓库较远，又没有私家车，就走路过来上班。当天，他们一直忙到下午5点。

从那天开始，小药药公司的药品仓库恢复正常作业，作为仓储负责人，张亚光一直在值班。因为需要24小时待命，张亚光就搬到单位附近的宿舍，每天吃饭睡觉都在这里。

随着武汉疫情防控的升级，城市小区施行全面封闭管理。为了让口罩不仅分发到药店层面，也让群众能够足不出户买到口罩，2月25日，小药药联合腾讯及顺丰开展网约网购口罩活动。每天10点开始，消费者可以登录“腾讯健康”或“宜块钱”微信小程序，凭身份证等有效身份证明实名登记预约购买口罩，每人每次可预约购买一盒共50只口罩，30天内可购买1次，预约购买成功的消费者，可自主选择到社区周边药店自提或配送到家。

目前，网约网购口罩活动已经覆盖湖北全省。从2月25日起，小药药每天通过网络投放200万只口罩，可供4万个家庭使用，惠及数十万人。张亚光说：“作为武汉的企业，在这个历史时刻，我们展现了自己的担当。”

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 04 版）