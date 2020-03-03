军队四千多名医护人员驰援武汉

人民网北京3月2日电 （记者张璁）2日，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍军队支援地方抗击新冠肺炎疫情有关情况。据介绍，从1月24日除夕夜开始，军队先后派出3批共4000多名医护人员驰援武汉，形成了前方指导组、联勤保障部队、一线医护人员的支援力量体系。目前，全军63所定点收治医院开设收治床位近3000张，1万余名医护人员投入一线救治。截至3月1日，武汉火神山、泰康同济、妇幼光谷等3所医院集中收治地方重症患者3467人，治愈689人。全军定点收治医院和军队支援湖北医疗队累计收治新冠肺炎患者4450例，已治愈出院1000例。

“军队单位先后牵头承担国家科技部多项应急科研攻关项目，并派出军事医学专家组赴武汉开展科研攻关和防控指导。”中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元表示。解放军总医院第五医学中心开展中西医结合治疗新冠肺炎，初步研究表明具有良好安全性与有效性。军队承担的其他药物研发、抗体制备、疫苗研究、病毒溯源等工作正在紧前推进中。

在综合保障方面，陈景元介绍，前期军队应对突发公共卫生事件联防联控工作机制向武汉紧急调拨40万个医用口罩，配发8000套防护服、50套正压防护头罩、2套负压运输隔离舱，保障医疗救治急需。空军出动30架次运输机，向武汉紧急空运军队医疗力量和物资。中央军委后勤保障部运输投送局副局长张天翔介绍，为支援武汉市物流配送和市场保障，根据武汉市疫情防控指挥部的请求，经中央军委批准，抽组成立驻鄂部队抗击疫情运力支援队，主要担负市民生活物资配送和医疗防护物资的运输任务。截至3月1号，运力支援队累计出动车辆2500多台次，运输群众生活的必需品8500多吨，医疗防护物资近2.37万件（套）；出动直升机4架次，转运医疗物资6.5吨，有效帮助市民解决生活和医疗防护问题。

“军队支援武汉抗击新冠肺炎疫情中，军地协调非常密切、顺畅、高效。”中央军委后勤保障部综合计划局副局长赵海飞表示，军队支援湖北医疗队抵达武汉之后，迅速和当地建立了联席会议、情况通报、信息归口等工作机制。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 04 版）