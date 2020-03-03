党和国家领导同志带头捐款

新华社北京3月2日电 同舟共济克时艰，众志成城战疫魔。新冠肺炎疫情发生以来，中央和国家机关各部门各单位立即行动起来，在全力投入疫情防控阻击战的同时，在广大党员中积极开展自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。

响应党中央对广大党员的号召，习近平等中共中央政治局常委同志日前为支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。其他党和国家领导同志，以及从领导职务上退下来的老同志也带头捐款，表达对战斗在疫情防控斗争第一线的医务人员、基层干部群众、公安民警和社区工作者等的深切关怀，激励广大人民群众不畏艰难、众志成城，奋力打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

连日来，中央和国家机关各部门各单位党组织纷纷组织党员自愿捐款、奉献爱心，以实际行动支持疫情防控工作。参加捐款的中央和国家机关党员中，有领导干部，也有普通职工；有离退休的老同志，也有刚参加工作的年轻人。有的同志居家隔离，闻讯后立即通过电话、网络等方式委托同事代为捐款；有的同志家庭成员在此次疫情中患病，仍然积极参加捐款；有的同志家中并不宽裕，也毫不犹豫地拿出钱来。各驻外机构的党员干部也纷纷伸出援助之手，在异国他乡为国内疫情防控奉献爱心。中央和国家机关干部职工纷纷表示，有党中央、国务院的坚强领导，有社会各界的无私援助，有人民群众的共同努力，我们一定能打赢疫情防控这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 03 版）