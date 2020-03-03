外国政党领导人和知名人士积极评价中方抗击新冠肺炎疫情为世界作出的贡献

人民网北京3月2日电 近日，一些外国政党领导人和知名人士致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新冠肺炎疫情取得阶段性成效，认为中方采取的一系列举措为世界各国防控疫情赢得了时间，积累了经验，期待与中方加强合作，共同阻止疫情在国际上蔓延。

巴基斯坦国家党主席巴洛齐和总书记布勒迪联名致函表示，我们对广大中共党员干部和人民群众在抗击疫情过程中展现出的英勇无畏和团结协作的精神致以崇高敬意，同时谴责部分西方媒体关于疫情的不实言论。在习近平总书记和中国共产党的领导下，中国一定可以渡过难关，变得更加强大、更加团结。

莫桑比克解放阵线党总书记席尔瓦表示，当前中国疫情防控工作已取得阶段性成果，这充分表明中方采取的防控举措是高效有力的。莫解阵党在中国共产党的带动下，也采取了相应的防控举措。我们相信，在习近平总书记的英明领导下，中国共产党、中国政府和人民一定能迅速战胜疫情，为世界作出表率。

卢旺达爱国阵线总书记恩加兰贝表示，长期以来，在中国共产党的领导下，中国人民克服了诸多挑战，赢得了一个又一个的胜利。面对本次疫情，中国也不会例外。我们坚信，疫情不会对中国经济造成严重冲击，中国经济长期向好的趋势不会改变。

佛得角争取民主运动总书记蒙特罗表示，当前疫情出现蔓延趋势，一些国家面临的疫情风险不断扩大。中国政府的抗疫工作坚强有力，有效阻滞了疫情扩散。中国积累的宝贵防疫经验使世界各国受益。中国的行动为各国应对本次疫情树立了榜样，为世界公共卫生安全作出了宝贵贡献。

博茨瓦纳民主党全国主席、副总统措霍瓦内表示，此次疫情不是中国单独面临的危机，而是全球面临的共同挑战。疫情可能发生在任何国家，但如果一开始发生在别国，后果恐怕不堪设想。中国积极同世卫组织和其他国家分享信息和经验，体现了大国担当，对此怎么称赞都不为过。

波兰民主左派联盟党副主席、波中议员友好小组副主席舍伊纳表示，相信此次疫情不会阻碍中国社会现代化进程和经济快速增长，也不会影响波中国家、地方与政党间的合作，尤其是共建“一带一路”的合作。中国应对此次疫情的经验将有效帮助全球应对类似疫情。

塞尔维亚国际政治经济研究所所长布拉尼斯拉夫·乔尔杰维奇表示，中国领导人一如既往地表现出高超的智慧，致力于找到最佳方案保障人民生活，消除疫情带来的威胁。中国的努力赢得了全世界高度赞赏，坚信中国将战胜这场危机并消除其负面影响，更好地投身到全面建成小康社会的工作中。

此外，缅甸人民党主席哥哥基、泰国为泰党主席颂蓬、尼泊尔共产党（马列）总书记梅纳利、日本立宪民主党党首枝野幸男、印度全印前进同盟总书记比斯瓦斯、蒙古国公民意志绿党主席冈呼雅格、赞比亚爱国阵线总书记姆维拉、加纳新爱国党主席布莱、刚果（金）争取重建与民主人民党常务书记沙达里、几内亚比绍社会革新党主席南贝亚、巴西民主运动主席罗西、乌拉圭白党主席阿希蒙、黎巴嫩社会进步党副主席亚杰、也门阿拉伯复兴社会党中央委员会主席穆罕默德、德国联邦议院联盟党党团副主席瓦德普尔也在来电来函中表示，中国的努力为世界应对疫情争取了时间，愿与中方齐心协力，共抗疫情。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 03 版）