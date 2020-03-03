深圳专家战疫一线开展心理援助

人民网深圳3月2日电 （记者吕绍刚）日前，深圳为湖北战疫一线医务人员开展“安心行动”，加强对医务人员和患者的心理干预和疏导。近日，深圳5名资深心理专家组成深圳市第五批支援湖北的医疗队，奔赴武汉和荆州疫情防控一线开展专业心理援助，并针对一线医务人员的心理需求和情绪特征，特别策划制作“安心音频书”，开设支援湖北医务人员“安心家书”有声栏目，讲述战疫一线医务人员的情感历程和感人事迹。

“安心行动”还制作了“安心宝盒”，配有医务人员安心音频书、安心问候卡以及2个N95口罩等物品。目前，支援湖北的1300个“安心宝盒”已寄到武汉战疫一线。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 13 版）