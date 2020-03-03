北京上线防疫健康状态查询系统
人民网北京3月2日电 （记者魏薇）记者从北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉：北京市防疫相关健康状态查询系统——“北京健康宝”小程序上线发布，查询结果可以作为复工复产、日常出行的防疫相关健康状态参考，所有数据仅用于防疫工作。
据介绍，“北京健康宝”是一个方便个人查询自身防疫相关健康状态的小工具，所有在京及进（返）京人员均可使用。打开微信、支付宝，搜索“北京健康宝”小程序，仅需在首次使用时输入姓名、身份证号，并进行人脸识别，即可查询自身健康状态，查询结果包含“集中观察”“居家观察”以及“未见异常”三种状态，分别用红色、黄色以及绿色进行标识。手机上生成的状态信息只保留“姓”和身份证号前后各两位，实现数据采集和个人隐私的双重最小化。
《 人民日报 》（ 2020年03月03日 13 版）
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