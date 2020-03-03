石家庄为出租车安防疫隔离膜
人民网石家庄3月2日电 （记者史自强）记者从河北石家庄市交通运输局综合执法支队（以下简称支队）获悉：支队将安排近期连续运营的网约车、巡游出租车以公司为单位，安装防疫隔离膜，隔离司乘空间，将交叉感染风险降到最低。同时，支队还将组织市内相关网约车平台，在两站一场及附近建立综合消毒场所，对全市网约车、疫情防控用车提供无差别全面消毒服务，确保疫情防控与城市客运保障两不误。
为阻断疫情通过车辆传播，支队积极与有关部门和社会企业沟通联系，解决行业防疫隔离膜短缺问题。装好的隔离膜，能使用一个月以上，隔离膜消毒后可重复使用。
《 人民日报 》（ 2020年03月03日 13 版）
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