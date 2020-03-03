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张子扬
“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”在抗击疫情、救治病患中，中医大显身手。
国家中医医疗队和各地中医医院派出大批中医医务人员支援湖北，中医医疗队整体接管大花山方舱医院，中医施治方法在各地普遍采用，中西医协作机制和联合会诊制度不断完善，中医治疗纳入全国诊疗方案，中药汤剂与针灸、八段锦等特色疗法综合运用，清肺排毒汤向全国推广……中医队伍肩负使命，发挥独特优势，为抗击疫情贡献力量。
中医与西医虽然体系不同，但各有所长，相互补充，综合施治，为救治患者提供1+1>2的强劲能量。
《 人民日报 》（ 2020年03月03日 10 版）
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